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Azteca Noticias siempre estará a la vanguardia: Benjamín Salinas
Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, asegura que ha sido rotundo el éxito que ha tenido Azteca Noticias y para estar a la altura comienza una nueva etapa
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Publicado
31/08/2026
🕐
14:49
Por:
Adriana Pacheco
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