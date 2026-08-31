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/Especiales/Video

Azteca Noticias siempre estará a la vanguardia: Benjamín Salinas

Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, asegura que ha sido rotundo el éxito que ha tenido Azteca Noticias y para estar a la altura comienza una nueva etapa

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Por: Adriana Pacheco