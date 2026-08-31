Benjamín Salinas marca el arranque a la nueva etapa de Azteca Noticias

Al destacar que lo único constante es el cambio, Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, señaló que TV Azteca debe estar a la altura y darle a la gente lo que quiere ver, por lo que Azteca Noticias tendrá una nueva etapa, así como cambios.

En entrevista con Manuel López San Martín durante el espacio de Hechos AM, Benjamín Salinas señaló que se tiene el compromiso con los mexicanos el de dar a conocer la verdad para que se informen de la manera correcta.

“Nosotros siempre vamos a estar a la vanguardia, aquí nos gusta estar, aquí es donde nos vamos a pelear, donde nos vamos a defender. México necesita la verdad de estos espacios, de estos personajes muy influyentes”.

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Azteca Noticias es líder en todas las plataformas de información

Destacó que el éxito que ha tenido Azteca Noticias ha sido rotundo en todas las plataformas, porque siempre es el número uno, gracias a sus líderes de opinión, trabajadores y periodistas de investigación.

“Siempre vamos a tener el compromiso con la verdad porque México lo necesita”, dijo.

Siempre se defenderá la libertad de expresión: Benjamín Salinas

Aunque la premisa de la verdad incomode, Benjamín Salinas afirmó que la lucha de defender la libertad de expresión es un compromiso que se cumple para los mexicanos, así que nunca “nos vamos a echar para atrás” en esta batalla.

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