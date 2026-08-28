Azteca Noticias anunció cambios en su barra informativa, así lo dio a conocer Luciano Pascoe, Director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca y uno de los cambios más relevantes es que Manuel López San Martín será el titular de Hechos AM, te compartimos quién es y su trayectoria.

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¿Quién es Manuel López San Martín?

Desde joven Manuel López San Martín mostró interés por la política y la comunicación pública. Estudió Ciencias políticas y Administración pública y fue presidente de la Asociación de alumnos en la Universidad Iberoamericana.

Ha desarrollado una carrera enfocada en el análisis político, entrevistas a figuras públicas y cobertura electoral. Es periodista, conductor de radio y televisión, columnista y escritor. Era conductor de República MX en adn Noticias y ahora será el titular de Hechos AM.

Premio Nacional de Periodistas

Cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación pues ha publicado columnas y artículos de opinión en diversos diarios de México y ha participado en espacios radiofónicos como conductor y colaborador.

En 2014 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y el Club de Periodistas de México en la categoría de Innovación editorial y de contenidos.

Ha publicado los libros Año Siete. El legado: la catástrofe donde analiza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y El infierno tan temido: El secuestro en México que recaba testimonios de sobrevivientes.

Los nuevos cambios de programación en TV Azteca Noticias comenzarán a partir del 31 de agosto.

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