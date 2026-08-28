Uriel Estrada se suma al equipo de Noticias en Tiempo Real con Romina Ramos

Manuel López San Martín es el nuevo titular en Hechos; esta es su trayectoria
En TV Azteca Noticias cambiará la programación y una se las modificaciones más relevantes es la llegada de Manuel López San Martín a Hechos.
En TV Azteca Noticias cambiará la programación y una se las modificaciones más relevantes es la llegada de Manuel López San Martín a Hechos.
El destacado periodista Ricardo Raphael le dio la bienvenida a Juan Pablo de Leo a “AGENDA ADN”, que tendrá un horario de 8:00 a 9:00 am
Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca, platicó con Javier Alatorre en Hechos sobre la renovación que habrá para la programación de adn Noticias y Azteca Noticias