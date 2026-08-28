Manuel López San Martín da la bienvenida a Roberto Ruiz como titular de República MX

El programa República MX de adn Noticias da inicio a una nueva etapa teniendo a Roberto Ruiz como titular de este espacio a partir del lunes 31 de agosto.

En la emisión de este viernes 28 de agosto, Manuel López San Martín le pasó la estafeta a su compañero Roberto Ruiz y le deseó el mejor de los éxitos.

Ambos periodistas destacaron la línea crítica, veraz y cercana que mantendrá este programa ahora con Roberto Ruiz como el conductor principal.

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¿Dónde ver República MX?

En la oferta informativa de Azteca Noticias, se están presentando cambios con nuevos personajes, energías renovadas, pero siempre, buscando llevarte la mejor información.

República MX se transmite por el canal adn40 de lunes a viernes 10:00 a 11:00 pm. Y a partir del 31 de agosto, estará al mando Roberto Ruiz. ¡No te lo pierdas!

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