Renovación en Azteca Noticias: nuevos directores para Hechos y adn noticias

Azteca Noticias arranca una etapa de renovación estratégica. Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, y Luciano Pascoe, Director General de Azteca Noticias y Comunicación, anunciaron el nombramiento del periodista Juan Pablo Delgado Cantú como nuevo Director General de Hechos y del comunicador César Castillejos Rangel como Director General de adn noticias. La apuesta es clara: consolidar un modelo informativo con rigor, independencia y cercanía.

Perfil de Juan Pablo Delgado Cantú

Juan Pablo Delgado asume la Dirección General de Hechos con una trayectoria marcada por la visión editorial y el liderazgo en redacciones. Su perfil combina experiencia en conducción estratégica de contenidos informativos con una mirada enfocada en la credibilidad y la responsabilidad periodística. En un entorno mediático cada vez más desafiante, su llegada busca fortalecer el sello informativo de Hechos como referente nacional.

Perfil de César Castillejos Rangel

César Castillejos toma las riendas de adn noticias en un momento clave para la plataforma digital. Con experiencia en comunicación y desarrollo de contenidos multiplataforma, su liderazgo apunta a consolidar un periodismo ágil, joven y profundamente conectado con las audiencias. La misión es clara: crecer, innovar y mantener el compromiso con información verificada y oportuna.

Esta nueva etapa en Azteca Noticias suma experiencia, liderazgo y visión estratégica para enfrentar los retos actuales del ecosistema informativo. La renovación no es sólo de nombres, sino de impulso editorial. Porque en Azteca Noticias la apuesta es firme: hablar con la verdad, con rigor y con responsabilidad, en un momento donde el periodismo serio es más necesario que nunca.

