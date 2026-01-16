AIR expresa respaldo a TV Azteca tras denuncia de Grupo Salinas ante la CIDH

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) dio a conocer que el Grupo Salinas, conglomerado al que pertenece TV Azteca, presentó una denuncia formal ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por lo que considera una serie de acciones del Estado mexicano que vulneran derechos fundamentales.

De acuerdo con la información difundida por la AIR, la queja fue ingresada a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expone actos de persecución política, hostigamiento administrativo y presiones indebidas dirigidas contra el grupo empresarial y sus medios de comunicación.

El expediente presentado documenta, según la organización, un patrón de prácticas orientadas a desincentivar la crítica pública, incluyendo el uso del aparato fiscal con fines políticos, afectaciones a la autonomía del Poder Judicial y mecanismos de intimidación contra quienes participan activamente en el debate público y ejercen su derecho a la libre expresión.

Respaldo de la AIR a TV Azteca

Ante este escenario, la AIR manifestó su respaldo a TV Azteca y alertó que la utilización del poder estatal para desacreditar, presionar o perseguir a medios de comunicación representa una amenaza directa a la libertad de expresión y a los valores democráticos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, la asociación destacó que recurrir a instancias internacionales constituye un camino legítimo para la defensa del Estado de Derecho, y subrayó que la libertad de prensa, el pluralismo informativo y la independencia editorial son elementos indispensables para la vida democrática en la región.

Finalmente, la AIR informó que dará seguimiento puntual al desarrollo del caso y reiteró su compromiso de mantener una vigilancia activa en la defensa de la libertad de expresión en México y en el continente americano.

Cabe destacar que este reclamo se enmarca en un contexto de tensiones crecientes entre el gobierno de México y dicho medio de comunicación, que ha denunciado censura.

