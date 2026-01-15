Abogado internacionalista explica la denuncia de Salinas Pliego contra el Estado mexicano ante la CIDH

El presidente y fundador de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego , presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C. el pasado 13 de enero, en donde acusó al Estado mexicano de una persecución política, fiscal, judicial y administrativa en su contra.

El empresario se reunió en la sede de la OEA con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión, en donde presentó la acusación formal por los abusos a los derechos humanos, que, asegura, comenzaron en el 2023.

Abogado Jaime Aparicio explica la denuncia de Salinas Pliego contra el Estado mexicano

Ante la situación, el abogado en derecho internacional , Jaime Aparicio Otero, explicó los detalles más importantes sobre la denuncia. "Es un hito histórico de este tipo de casos, porque una cosa que hay que aclarar es que no se trata de un conflicto tributario (...) lo que se alega es la utilización del poder punitivo y fiscalizador del Estado con fines políticos", declaró.

Específicamente, recalcó que la denuncia es por violaciones a la libertad de expresión, al derecho a la libertad de expresión, al debido proceso, a la honra y a la dignidad, por toda la estigmatización de la que es víctima Salinas Pliego. Sin mencionar que es necesario recalcar el debilitamiento del Poder Judicial luego de la reforma que impuso el Gobierno, sustituyendo jueces a modo.

Los detalles sobre la denuncia de Salinas Pliego contra el Estado mexicano

Momentos clave tras presentar la denuncia ante la CIDH

El proceso será largo, aunque el primer paso será esperar la respuesta del Estado mexicano. Una vez recibida la respuesta, comenzará el periodo de admisibilidad, en donde se realiza una evaluación del caso para aceptar o negar el caso.

Después se abrirá un periodo de fondo, en donde debe existir un acuerdo entre las dos partes de la demanda. Si no llegan a un acuerdo, se va a la corte judicial, que culmina en una sentencia.

"Lo que se busca es que se declare la responsabilidad internacional del Estado en la violación de derechos fundamentales protegidos que atañen a Ricardo Salinas Pliego, reconociendo que se ha violado su derecho a la libertad de expresión y al debido proceso", explicó el abogado.

Asimismo, se buscará la posiblidad de que el Gobierno mexicano deje de usar las mañaneras como un medio de acusación no solo a empresarios, sino también a los medios de comunicación.

La defensa de la libertad en México y el continente americano es responsabilidad de todos.



Hoy, en la sede la @OEA_oficial, nuestro presidente, @RicardoBSalinas sostuvo una reunión con @PVacaV, relator especial para la Libertad de Expresión de ese organismo, en la que presentó… pic.twitter.com/6hMrcvRwtQ — Grupo Salinas (@gruposalinas) January 13, 2026

