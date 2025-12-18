Ricardo Salinas Pliego visita la Casa Blanca invitado por Donald Trump para reunión de alto nivel

En un momento muy importante para el diálogo entre México y Estados Unidos el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego estuvo hoy en la Casa Blanca, invitado por el presidente Donald Trump, habló sobre como esto es ejemplo de lo importante que es asegurarse que existen y se mantienen los puentes de diálogo y cooperación entre los dos países.

"Es un año que entró el presidente Trump y siempre es bueno intercambiar ideas y posiciones con la gente clave de administración" dijo el empresario.

Adivinen que me platicó el #QuitaVisas, mi estimado @DeputySecState y antes embajador @ChrisLandauUSA 😳🙄🤦🏻‍♂️. pic.twitter.com/ZhDEZpOeZw — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2025

Reunión de primer nivel entre Ricardo Salinas Pliego y Donald Trump

Una ventaja adicional a este diálogo es que tanto Salinas Pliego como el presidente Trump tienen puntos en común que les da el ser empresarios y eso les ayuda a entenderse muy bien.

"Obviamente él es mayor que yo y en política lleva mucho más tiempo que yo. Entonces en ese sentido tiene experiencia muy distinta, ahora sí es correcto y que él ha sido perseguido políticamente y yo también soy perseguido político en México, por mis opiniones, por mis opiniones y posicionamientos y en eso creo que compartimos experiencia" agregó el presidente de Grupo Salinas.

Relación bilateral entre México y Estados Unidos

En impresiones de Ricardo Salinas Pliego , entablar una conversación con el presidente Donald Trump es altamente relevante para reforzar la relación que existe entre ambos países:

"Si uno Se lleva bien con el vecino y establece un diálogo constructivo con sus vecinos y hay una relación respetuosa pues al vecindario le va bien y prospera, pero si se dedica a pelear con el vecino y a generar conflictos al vecindario le va mal. Entonces yo estoy confiado en que a México y a Estados Unidos les conviene esta relación; a Estados Unidos le conviene que México esté bien y a México le conviene que EUA lo esté, por el mercado que representa".

Esta reunión histórica da una pauta a que si México y Estados Unidos van a seguir beneficiándose mutuamente de su relación bilateral. Es muy importante que en ambos lados haya certeza jurídica y seguridad para la gente y las empresas de los dos países.

