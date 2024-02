Así puedes transcribir tus mensajes de voz a texto en WhatsApp en segundos

WhatsApp es una de las aplicaciones móviles más usadas para mantener contacto con amigos y familiares en México; los mensajes pueden ser en forma de texto o de audio, y son los usuarios quienes eligen en qué momento utilizar cada uno, pero ¿qué pasa si no tienes audífonos o cuentas con alguna discapacidad que te impide escuchar los audios?

En la actualidad existen muchas herramientas tecnológicas que facilitan las tareas de las personas, y gracias a ellas ya es posible también transcribir los mensajes de voz a texto en WhatsApp , en adn40 te diremos cómo hacerlo en pasos sencillos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Además, en caso de que tengas amigos que mandan mensajes de voz extensos, esta opción podría ayudarte, pues así pondrás en texto los momentos más importantes de la conversación, sin tener que escuchar nuevamente el audio.

¿Cómo transcribir mensajes de voz a texto en WhatsApp?

La aplicación que te ayudará a pasar el audio a texto en WhatsApp se llama Write this for me y obtienes los resultados deseados únicamente reenviando el mensaje de voz a la herramienta, y un bot te responderá inmediatamente con el texto trascrito como mensaje.

¿Cómo funciona Write this for me?

La herramienta Write this for me detecta el idioma en que fue hablado el mensaje de voz y únicamente deberás seguir estos pasos para pasar los audios a texto en WhatsApp.

Abre WhatsApp y selecciona el mensaje de voz que quieres convertir a texto.

Reenvía el mensaje de voz a Write this for me.

En menos de 60 segundos la herramienta convertirá el audio a texto.

Otras aplicaciones para transcribir audio a texto

Las aplicaciones de Transcriber y VoicePop también son opciones para pasar audios de WhatsApp a texto y lo mejor de todo es que están disponibles para iOS y Android, de manera gratuita.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.