¿Cine en Google? Google TV ofrecerá cientos de series y películas

Google se sumó a la competencia con plataformas como Netflix y Disney y ofrecerá un servicio con canales gratuitos y contenido de pago para que los usuarios pueden elegir y tengan mas variedad de contenido. La nueva plataforma de Google gratuita busca convertirse en una de las favoritas al ofrecer un gran catálogo.

¿Cómo es la nueva plataforma de Google gratuita?

Se trata de Google TV , un servicio de streaming lanzado en 2020 como una extensión del dispositivo Chromecast y esta preinstalado en todos los Smart TV con Android TV. Utiliza un aprendizaje automático y Knowledge Graph, el Asistente de Google que se encarga de recopilar las preferencias de los usuarios.

Desde la plataforma , los usurios pueden alquilar películas y disfrutar de sus 800 canales gratuitos.

Una de las principales ventajas que tiene esta nueva plataforma de Google gratuita es que su interfaz es muy simple y sencilla de utilizar. Además, el contenido ondemand puede ser gratis o de pago, dependiendo de lo que elija el usuario.

Cabe destacar que la nueva plataforma de Google gratuita ya ofrecía contenido FAST de Pluto TV pero recientemente incluyó canales de Tubi, Plex y Haystack News. Además, Google TV esta agregando sus propios canales FAST que se pueden transmitir siin ingresar a una aplicación.

Incluso, Google planea llevar esta año la nueva guía de TV y los canales gratuitos a dispositivos Android TV.

¿Qué necesito para ver películas en la nueva plataforma de Google?

Para acceder al contenido debes descargar The Roku Channel en tu dispositivo con Google TV o en tu Smart TV con Android a través de la Google Play Store . Mientras que para acceder a la sección infantil de Google TV, tu hijo/a necesita una cuenta de Google o un perfil gestionado con Family Link.

Una vez instalada la aplicación podrás disfrutar de la amplia oferta televisiva que tiene la nueva plataforma de Google gratuita. Además, The Roku Channe también tiene la opción de agregar suscripciones premium a servicios como Starz, AMC Plus, MGM Plus y otros.

Los usuarios que tengan Nvidia Shield TV u otro hardware basado en Android TV podrán acceder a los canales.

¿Qué canales tiene Google TV?

Hasta el momento, la nueva plataforma de Google gratuita solo esta disponible en ciertas regiones, pero pronto en cualquier lugar se podrá acceder a 800 mil series y películas gratuitas.

Estos son algunos de los canales que ofrece la plataforma Google TV :

ABC News Live

America’s Test Kitchen

The Asylum

Battery Pop,

CBC News

Chive TV

NBC News Now

Newsmax TV

Nosey

The Pet Collective

Power Nation

