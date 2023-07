¿Cuándo desaparecerá Google Drive y qué puedo hacer?

¿Utilizas mucho Google Drive? Tenemos malas noticias para ti, ya que la compañía continúa innovándose y ya no tendrá este servicio de alojamiento en algunos ordenadores, así que si eres de los suele almacenar archivos en la nube por su trabajo o escuela, te recomendamos prestar atención para que sepas si te perjudicará.

Software en los que desaparecerá Google Drive

La compañía sigue innovándose y a veces eso significa que debe dejar de lado algunos sistemas que ocupan algunos dispositivos, sin importar que esto perjudique a algunos de sus usuarios. Recientemente informó que desaparecerá Google Drive, pero no te espantes, ya que esto es únicamente para algunos clientes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

A finales del 2022, Google anunció que dejará de darle soporte a su aplicación para computadoras que tienen el sistema operativo Windows 7, Windows 8 u 8.1, Windows Server 2012, así como en todas las versiones de Windows de 32 bits.

En agosto del 2023, se dejará de ofrecer la asistencia para: Sistemas Windows de 32 bits, Windows 8 y 8.1, y Windows Server 2012 -se lee en su anuncio.

Te puede interesar: Gmail: Así se puede liberar espacio en tu correo con estos 3 sencillos pasos

¿A partir de cuándo ya no dejará de funcionar Google Drive?

Según Google, Drive dejará de ser funcional para sus clientes a partir del 1 agosto de 2023. Así que si eres de los que cuenta con alguno de estos sistemas operativos deberás buscar nuevas opciones para almacenar tus archivos y fotografías que han sido memorables para ti.

Google Drive desaparecerá y esta es la forma en la que podrás seguir usando la nube

Si quieres seguir utilizando la nube de Google deberás actualizar a cualquier versión más moderna de Windows u optar por un servicio de almacenamiento de archivos distinto como Mega. Asimismo, antes de guardar cualquier documento o fotografía, evaluar si es que representa algo valioso o puedes prescindir de ella.

¿Cuándo se eliminará la función de Google Fotos?

Otras de las cosas que eliminará Google es la galería de fotos, cuyo cierre definitivo será el miércoles 19 de julio de 2023, pero no tienes de qué preocuparte por no será sobre todos tus archivos, solo para la sección “Archivo de Álbumes”, por lo que no afectará el uso de Google Fotos.

Ante ello, algunos usuarios han comenzado a recibir correos electrónicos que les notifica y advierte sobre el cierre de este servicio, así como las medidas que pueden tomar antes de que la plataforma se desactive de manera definitiva.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.