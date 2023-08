5 trucos naturales para eliminar a los mosquitos de tu casa

Cada año, enfermedades como el dengue, el zika, y paludismo provocan la muerte de al menos 400 mil personas en el mundo, según cifras de 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por ello es necesario ahuyentarlos para evitar picaduras, y aunque en el mercado existen distintos repelentes que prometen eliminar a los mosquitos, no hay nada como los trucos naturales.

Sobre este punto, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) de México, indicó en el documento: “Medidas prácticas para prevenir la picadura de mosquitos ” que no todos estos insectos son iguales, pero así como hay diferentes especies de moscos, pueden trasmitir distintas enfermedades.

Por ejemplo, CENAPRECE explicó que el Aeder aegyptu y albopictus, son un tipo de mosquito que aparece en las primeras horas del día y al anochecer, en ambos casos es cuando pican y pueden trasmitir dengue, zika y chikungunya, mientras que el Culex solo aparece durante el día desde que amanece, pero nunca de noche, y puede transmitir el virus del Oeste del Nilo.

También hay mosquitos que puede que no contengan ninguna enfermedad y al picar, no produzca más que comezón y enrojecimiento, pero para evitar adivinar cuál es peligroso y cuál no, lo mejor es cuidar a tu familia y eliminarlos de tu casa.

Trucos naturales para eliminar los mosquitos de tu casa

¿Qué tal un huerto o al menos una planta?

Si dentro de tu casa colocas una planta de manzanilla, cebolla, epazote, ajo, romero, hierbabuena, ruda, tomillo o cempasúchil, estas alejarán a los mosquitos, ya que desprenden un aroma que además de alejar a los moscos, también sirven como repelente contra otras plagas de insectos , según refirió la Revista del Consumidor en su número 533 publicada en julio de 2021.

Elimina los criaderos de mosquitos

Si afuera de tu casa hay contenedores con agua, CENAPRECE recomienda quitarlos, el agua la puedes reutilizar y si las estás guardando para otro momento entonces tapa muy bien el envase, si hay charcos de agua, entonces bárrelos para que desaparezcan, ya que ese tipo de cosas sirven como criaderos de mosquitos.

Usa ropa para evitar contacto

No se trata de usar una ropa especial o gastar en alguna que tenga un tratamiento especial, en realidad, solo basta con usar prendas que cubran brazos y piernas, esto alejará a los mosquitos del cuerpo de forma natural, si la tela es muy delgada, puede que este truco no funcione tanto, pero al menos puedes intentarlo.

Coloca protecciones

Los mosquiteros son una excelente opción para impedir que los mosquitos entre a la casa, puedes ponerlos en puertas y ventanas y puedes conseguirlos en tiendas por internet como Amazon o en tlapalerías conseguir el material para hacerlo por tu cuenta; adicionalmente, busca si en tu casa hay hoyos o alguna grieta y si sí, tápalas, puede que por ahí también estén entrando los insectos .

Usa el aire a tu favor

Finalmente, CENAPRECE recomendó a los hogares que cuentan con aire acondicionado, utilizarlo, ya que este ayuda a alejar a los mosquitos de los hogares, si no tienes uno, puedes intentar con un ventilador, y mantén puertas y ventanas cerradas para que no entren los insectos.

Para estar más reforzados contra los mosquitos, puedes combinar estos trucos naturales al usar un repelente contra insectos; y si quieres ver la guía de protección de la CENAPRECE da clic aquí .

