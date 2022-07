Esta es la fecha en la que Breaking Bad abandonará Netflix

¡Entérate! Se confirmó que luego de varios años, la serie Breaking Bad saldrá de la plataforma Netflix; te contamos todos los detalles.

¿De qué trata la serie Breaking Bad?

Breaking Bad habla acerca de un profesor de química al que le detectan cáncer de pulmón avanzado, por lo que se ve obligado a incursionar en el negocio de los estupefacientes y esto desata un gran cambio en su vida.

¿Cuándo se irá Breaking Bad de Netflix?

Si bien es cierto que la serie de Breaking Bad abandonará la plataforma de Netflix, no te preocupes si aún no la has visto, ya que podrás ponerte al corriente.

Breaking Bad seguirá disponible en la plataforma hasta el próximo 10 de febrero del 2025, a partir de esa fecha, derechos de la serie pasarán a otra compañía.

¿De qué trata la serie Better Call Saul?

Better Call Saul es una serie televisiva del género drama creada por Vince Gilligan y Pter Gould, la cual es una precuela de la serie “Breaking Bad”, sin embargo, para ver la última temporada de “Better Call Saul” no es necesario haber visto Breaking Bad, sin embargo, para tener mayor referencia de algunos personajes, se puede disfrutar primero “Breaking Bad”. La serie narra la vida de Jimmy McGill, un abogado quien se convierte en criminal.

¿Cuántos capítulos forman la segunda parte de la temporada 6 de Better Call Saul?

La primera parte de “Better Call Saul” terminó el 24 de mayo de 2022 y la fecha de estreno de la temporada 6 Parte 2 en Netflix fue el pasado 12 de julio de 2022.. Se dio a conocer que los episodios restantes de la temporada 6 de “Better Call Saul” se esperan en las siguientes fechas:

Episodio 8- 12 de julio

Episodio 9- 19 de julio

Episodio 10 - 26 de julio

Episodio 11 - 2 de agosto

Episodio 12 - 9 de agosto

Episodio 13 -16 de agosto



adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram .

ldb