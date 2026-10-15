Tu amigable vecino el Hombre Araña: Inauguran calle de Spiderman en Nueva York

Spiderman es uno de los superhéroes más queridos en todo el mundo y ahora quedó inmortalizado en una calle de Nueva York pues ha sido un símbolo de las comunidades de Forest Hills y Queens.

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Spiderman tiene su propia calle

Fue el pasado 12 de octubre cuando residentes y funcionarios se reunieron en Ingram Street y Ascan Avenue para inaugurar la calle Spiderman. Este lugar fue elegido porque hace referencia al cómic de 1989 en el que señala que Peter Parker vive en el número 20 de esa calle.

Fue la concejal Lynn Schulman quien presentó la propuesta creada para nombrar la intersección en honor al personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko. Este último estuvo presente en la ceremonia y destacó la importancia de este superhéroe y sus enseñanzas.

Curiosidades de Spiderman

Spiderman es un personaje inspirado en un vigilante de revista Pulp llamado The Spider.

La primera aparición de este superhéroe fue en el número 15 de Amazing Fantasy en agosto de 1962y batió récord de ventas.

El color rojo y azul para su atuendo fue elegido por que eran los colores de tinta más baratos y fáciles de resaltar en la imprenta.

En los cómics clásicos, los padres de Peter Parker trabajaban como agente secretos para S.H.I.E.L.D o la CIA.

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