Bodega Aurrerá rebaja 3 mil pesos el iPhone 17 Pro de 256 GB; así queda la oferta

El iPhone 17 Pro de Apple aparece con una rebaja de 3 mil pesos en Bodega Aurrerá; una oferta corresponde al modelo de 256 GB en color naranja cósmico, uno de los dispositivos de gama alta de la compañía, que destaca por su potente procesador, cámaras profesionales, además de funciones de Inteligencia Artificial.

De acuerdo con la información de la promoción en Bodega Aurrerá, este teléfono inteligente tiene un precio de $22 mil 999 pesos, frente a los $25 mil 999 pesos anunciados anteriormente, lo que representa un descuento aproximado del 11.5%.

Sin embargo, hay un detalle importante y que debes conocer, el iPhone 17 Pro en oferta es reacondicionado y desbloqueado, por lo que no debe confundirse con un equipo completamente nuevo.

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iPhone 17 Pro de oferta en Bodega Aurrerá Bodega Aurrerá baja 3,000 pesos el iPhone 17 Pro de 256 GB: así queda su precio (Bodega Aurrerá)

¿Qué características tiene el iPhone 17 Pro de oferta en Bodega Aurrerá?

El dispositivo incorpora una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.3 pulgadas, con tecnología ProMotion y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Entre sus características destacan:

Chip A19 Pro, diseñado para ofrecer alto rendimiento

Sistema de cámaras traseras de 48 megapíxeles, con zoom de hasta 8x de calidad óptica

Cámara frontal Center Stage de 18 MP, ideal para selfies y videollamadas

256 GB de almacenamiento para fotografías, aplicaciones y videos

Diseño unibody de aluminio y protección Ceramic Shield

Apple Intelligence, con herramientas de inteligencia artificial integradas

También incorpora conectividad 5G, Wi-Fi 7 y tecnología eSIM.

¿Qué significa que el iPhone 17 Pro sea reacondicionado?

Cabe decir que un celular reacondicionado es un dispositivo que ha sido revisado y, cuando resulta necesario, reparado o acondicionado para volver a venderse. Esto significa que puede presentar diferencias respecto a un equipo nuevo, especialmente en batería, apariencia física, accesorios y hasta en la garantía.

¿Vale la pena comprar el iPhone 17 en Bodega Aurrerá?

La rebaja de 3 mil pesos en Bodega Aurrerá puede resultar atractiva para quienes buscan un iPhone de gama alta a menor precio. Antes de comprarlo, conviene verificar la identidad del vendedor, la garantía, el estado de la batería, las condiciones de devolución y la compatibilidad de la eSIM con el operador telefónico.

El precio y la disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso; y tú, ¿comprarías un iPhone 17 Pro reacondicionado para ahorrar 3,000 pesos o preferirías invertir en uno nuevo?

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