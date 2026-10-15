Walmart rebaja el combo de olla express Ekco de 8 litros con vaporera que reduce el tiempo de preparación sin perder sabor y ayuda a ahorrar gas

Si buscas una opción para cocinar más rápido y ahorrar gas, este combo de Ekco con olla express y vaporera podría ser una buena alternativa. Walmart lo tiene ahora en rebaja, el set está disponible por menos de $1,700 pesos y se puede pagar hasta en 12 meses sin intereses. Esto es lo que cuesta y lo que incluye.

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¿Cuánto cuesta el combo de olla express Ekco de 8 litros con vaporera en Walmart y cuáles son las opciones de pago?

El combo de olla express y vaporera Ekco tiene un precio inicial de $2,324 pesos, pero con la rebaja aplicada por Walmart ahora puede conseguirse a $1,659 pesos en la tienda, un ahorro de $665 pesos.

Además, Walmart ofrece estas opciones de pago:

3 MSI de $553 pesos

6 MSI de $276.50

9 meses de $184.33

12 meses de $138.25

Hasta 8 plazos con Cashi + aplazo

Walmart ofrece pagar el combo hasta en 12 meses sin intereses, con mensualidades de $138.25. (Walmart)

¿Qué incluye este combo de cocina Ekco a la venta en Walmart y qué características tiene?

De acuerdo con la ficha del producto en Walmart, el combo incluye:

Olla express de 8 litros

Vaporera de 34 cm , con rejilla y tapa

, con rejilla y tapa Paquete de 200 hojas de papel aluminio precortadas

Según la descripción, la olla y la vaporera están hechas de aluminio. La olla express cuenta con cinco sistemas de seguridad que aseguran una cocción confiable, y sirve para acortar la preparación de los platillos sin perder sabor. Por su parte, la vaporera cocina los alimentos con mayor rapidez y, según la marca, ayuda a ahorrar gas.

El paquete de papel aluminio trae las hojas ya cortadas, para usarlas de forma práctica en la cocina.

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