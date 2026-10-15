Ricardo Arjona regaló un auto a taxista que inspiró “Historia de Taxi” y el detalle se vuelve viral: VIDEO

Ricardo Arjona sorprendió a un taxista mexicano con un regalo muy especial: un auto Beetle de color amarillo. El cantante guatemalteco compartió un conmovedor video viral con sus seguidores en el que le entrega este regalazo al hombre que lo inspiró para componer el tema que lo catapultó a la fama: Historia de Taxi.

Si creías que la canción Historia de Taxi no estaba inspirada en la vida real, te contamos los detalles de esta hermosa historia viral.

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¿Por qué Arjona le regaló un auto al taxista mexicano?

En sus redes sociales, Ricardo Arjona posteó un video que captó uno de los momentos más especiales que circulan en redes sociales. En el clip viral se puede ver el momento en el que Ricardo Arjona se encuentra con Pocho, en la misma esquina donde hace muchos años se conocieron.

“Yo te conocí en esta área hace muchos años. El Pocho era taxista y yo paré un taxi en esa esquina. Ahí te conocí. Se hizo escenógrafo mío durante 12 giras”, comentó el famoso.

Al llegar a la esquina donde se conocieron en la CDMX, apareció en escena un auto Volkswagen con un enorme moño de regalo. “Decidimos hacerte un homenaje y ese es pa ti, es un regalo. Estoy muy agradecido con vos”, dijo el cantante.

De inmediato, Pocho, el hombre que inspiró Historia de Taxi, llamó a su hijo para presumir que Arjona le acaba de regalar un auto.

¿Qué dice la letra de Historia de Taxi de Ricardo Arjona?

Historia de Taxi es una de las más famosas canciones de Ricardo Arjona, la cual se estrenó en 1994, en su álbum Historias.

La canción narra una historia de infidelidad, ironía y da un giro que sorprende a los fans. Aquí te compartimos la letra:

Eran las diez de la noche, piloteaba mi nave

Era mi taxi un Volkswagen del año 68

Era un día de esos malos, donde no hubo pasaje

Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada

Era una rubia preciosa, llevaba minifalda

El escote en su espalda llegaba justo a la gloria

Una lágrima negra rodaba en su mejilla

Mientras que el retrovisor decía: ¡Ve qué pantorrillas!

Yo vi un poco más

Eran las diez con cuarenta, zigzagueava en reforma

Me dijo: Me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna

Sacó un cigarro, algo extraño, de esos que te dan risa

Le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano

Le pregunté por quién llora y me dijo: Por un tipo

Que se cree que por rico, puede venir a engañarme

No caiga usted por amores, debe de levantarse (le dije)

Cuente con un servidor, si lo que quiere es vengarse

Y me sonrió

¿Qué es lo que hace un taxista

Seduciendo a la vida?

¿Qué es lo que hace un taxista

Construyendo una herida?

¿Qué es lo que hace un taxista

Enfrente de una dama?

¿Qué es lo que hace un taxista

Con sus sueños de cama?

Me pregunté

Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha

Es de clase muy sencilla, lo sé por su facha

Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado

Yo estaba idiotizado con el espejo empañado

Me dijo: Doble en la esquina, iremos hasta mi casa

Después de un par de tequilas, veremos que es lo que pasa

Para qué describir lo que hicimos en la alfombra

Si basta con resumir que le besé hasta la sombra

Y un poco más

No se sienta usted tan sola, sufro, aunque no es lo mismo

Mi mujer y mi horario han abierto un abismo

Cómo se sufre ambos lados de las clases sociales

Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales

Me dijo: Vente conmigo, que sepa no estoy sola

Se hizo en el pelo una cola, fuimos al bar donde estaban

Entramos precisamente él abrazaba una chica

Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica

Era mi mujer

¿Qué es lo que hace un taxista

Seduciendo a la vida?

¿Qué es lo que hace un taxista

Construyendo una herida?

¿Qué es lo que hace un taxista

Cuando un caballero

Coincide con su mujer en horario y esmero?

Me pregunté

Desde aquella noche, ellos juegan a engañarnos

Se ven en el mismo bar

Y la rubia para el taxi, siempre a las diez

En el mismo lugar

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