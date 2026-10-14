Najmeh Amini: Revelan angustiantes audios de la joven iraní condenada a muerte por una publicación en redes

Najmeh Amini es una joven iraní de 23 años que fue condenada a muerte tras realizar una publicación en su cuenta de redes sociales privada, que fue considerada como blasfemia por el régimen.

Desde la cárcel, la joven realizó una llamada que fue grabada y, cuyos audios, fueron revelados hasta ahora que se confirma su autenticidad. En dichas grabaciones, la joven solicita la intervención de internacional, pidiendo a la ONU, a abogados y a grupos de derechos humanos que investigaran su caso.

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¿Qué hizo la joven iraní y por qué la condenaron a muerte?

La estudiante de contabilidad fue arrestada por las fuerzas de seguridad durante las protestas nacionales de enero, en las que murieron miles de personas. Amini fue condenada a 12 años, seis meses y un día de prisión por cargos que incluían atentar contra la seguridad nacional y difundir propaganda contra el régimen.

Y fue condenada a muerte por un segundo cargo el delito de " sab ol-nabi " (insultar al profeta). La Policía Cibernética de Irán realizó un seguimiento en línea de las publicaciones de la joven en su cuenta privada.

¿Qué se escucha en los audios de Najmeh Amini?

En los audios que se compartieron, Najmeh Amini advierte que no busca convertirse enuna heroína, sino visibilizar el riesgo de normalizar el uso de la pena capital contra la libertad de expresión pacífica y de ampliar aún más los límites de la pena de muerte.

“Me arrestaron a pesar de que mi cuenta en redes sociales era privada. Así que no solo tenemos que preocuparnos por la policía cibernética del régimen. También existe esta desconfianza constante, esta sensación de que alguien me vigila todo el tiempo, incluso cuando estoy sola en mi habitación”, dijo.

Organizaciones de derechos humanos advierten que las autoridades iraníes están utilizando cada vez más la pena capital para infundir miedo y reprimir la disidencia. Según la organización Iran Human Rights, ya se han llevado a cabo más de 600 ejecuciones este año.

“Me da miedo publicar algo en las redes sociales… pero después de todo lo que nos han hecho pasar, ¿de verdad nos queda algo que perder? Pueden matarnos aunque no publiquemos nada en las redes sociales”, expresó.

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