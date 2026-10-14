Pasos a seguir si te roban un paquete en los lockers de Amazon

¿Te han robado un paquete en un locker de Amazon? En las últimas semanas se han viralizado clips de clientes de la plataforma de comercio electrónico que reportan haber sido víctimas de robo en este tipo de contenedores.

En los videos virales, los clientes reportan que han encontrado cajas vacías e incluso hasta botellas de plástico aplastadas en lugar del paquete que esperan. Lamentablemente, estos hechos se han reportado en varias ciudades del país como la CDMX, Monterrey, Zapopan, por mencionar algunas. Por eso, te decios que puedes hacer si te roban tu paquete en los lockers de Amazon.

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¿Qué pasa si me roban mi paquete de Amazon?

Si acudes a recoger tu paquete en el locker de Amazon que señalaste y no encuentras tu pedido, sigue los siguientes pasos:

Verifica

Entra a tu cuenta de Amazon México y confirma que el seguimiento indique que tu paquete fue depositado o entregado en el casillero.

y confirma que el seguimiento indique que tu en el casillero. Si la aplicación muestra una incidencia o el código no abre el compartimento correctamente, no forces el locker.

Amazon lockers robo Reportan robo en lockers de Amazon en la alcaldía Benito Juárez en la CDMX. (Tania Itzel Vargas Romero)

Reporta el robo a Amazon

Entra a la sección “Tus pedidos”

Busca el producto que estaba en el contenedor y haz clic en “Problema con el pedido” o “Ayuda con el pedido”

o Marca que el paquete no fue recibido o que fue sustraído/dañado en el punto de entrega

o que fue sustraído/dañado en el punto de entrega Elige la opción para hablar con un agente a través del chat en vivo o solicita una llamada telefónica a servicio al cliente de Amazon.

¿Cómo funcionan los lockers de Amazon?

Amazon creó los lockers o puntos de entrega como una solución para los clientes que no se encuentran la mayor parte del día en casa. Si es tu caso y quieres solicitar que tu pedido llegue a uno de estos contenedores, te contamos cuáles son los pasos a seguir.

Selecciona la opción locker al hacer tu pedido

Elige la opción “ Buscar un punto de recogida”

Ingresa tu código postal, colonia o ciudad y verás el mapa de lockers disponibles en tu zona.

Selecciona el locker de tu preferencia y haz clic en “ Enviar a esta dirección”

Recibirás un correo electrónico de confirmación con los datos de la ubicación, los horarios de apertura y código de recogida.

con los datos de la ubicación, los horarios de apertura y código de recogida. Tienes un plazo de tres días para recoger tu paquete. Si no lo haces en ese tiempo, el paquete se devolverá automáticamente y se emitirá un reembolso.

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