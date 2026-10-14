Isabella Flores, experta en limpieza y organización de interiores: “La letra S en las etiquetas de los sofá indica que NUNCA debes usar agua para lavarlos: ningún lavado posterior lograría eliminarlos”

¿Tu sofá tiene una mancha? Antes de pasarle un trapo, un cepillo o un producto conviene darlo vuelta y revisar su etiqueta. Así lo explica Isabella Flores, experta en limpieza y organizadora profesional de Sparkly Maid San Diego (Estados Unidos), en una guía de Architectural Digest sobre cómo limpiar sofás.

Según Flores, el código que trae esa etiqueta es “por mucho la parte más importante de la información” disponible; “ignorarlo es como muchas personas arruinan sin querer sus intentos de limpieza bienintencionados”, agrega.

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¿Dónde está la etiqueta del sofá y qué significan los códigos W, S y X?

Según Flores, la etiqueta del sofá suele estar escondida debajo de un cojín del asiento o en la base del armazón. En el caso del código S viene de solvent (solvente, en inglés) y justamente significa que solo sirven los solventes, como el alcohol, y el agua no debe acercarse a la tela en ninguna forma.

Según la guía, el agua sobre una tela con ese código puede hacer que el tinte se corra con fuerza y, con probabilidad, dejar halos permanentes alrededor de la mancha. “Ninguna limpieza posterior haría desaparecer jamás esas marcas”, asegura Flores.

Otras letras que indican el tipo de tratamiento necesario para el sofá son:

W : la tapicería admite limpiadores a base de agua.

: la tapicería admite limpiadores a base de agua. X: no admite ningún líquido. Flores recomienda solo aspirar con un cabezal especial para tapicería, y la guía sugiere acudir a un profesional o, si la tapicería se puede quitar, llevarla a una tintorería.

Probar el producto en una zona poco visible del sofá evita daños permanentes, recomienda la experta. (ChatGPT)

¿Cómo probar un producto antes de usarlo en el sofá, según la experta en limpieza?

Flores aconseja probar cualquier limpiador, comercial o casero, en una zona escondida, como la parte de atrás o de abajo, dejar que seque por completo y solo entonces seguir adelante. La guía calcula que son unos cinco minutos, y que ese simple gesto puede prevenir marcas permanente en zonas visibles del sofá.

Frente a una mancha reciente, otra de las especialistas consultadas, Mallory Micetich, de Angi, pide resistir las ganas de frotar, porque así la sustancia puede meterse más hondo en la tela. En cambio, sugiere dar toques suaves o apoyar un paño y dejar que absorba, para luego retirar el líquido con una toalla o papel secos.

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