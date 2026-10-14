Lisa Eldred Steinkopf, experta en plantas de interior: “Al helecho debes mantenerlo húmedo, pero NUNCA lo riegues por encima porque puede pudrirse”

Los helechos llenan de verde cualquier rincón de la casa, aunque mantenerlos frondosos depende de un detalle que muchos pasan por alto: la forma de regarlos. Lisa Eldred Steinkopf, especialista estadounidense en plantas de interior y autora del libro Houseplants: The Complete Guide to Choosing, Growing, and Caring for Indoor Plants, lo explicó en su cuenta de Instagram: “Mantenlos húmedos, pero no los riegues por encima de la planta si no es necesario. Podría pudrir la planta”.

La recomendación forma parte de una publicación sobre el helecho Cotton Candy (Nephrolepis exaltata ‘Suzi Wong’), de frondas suaves y finamente divididas, que la experta cultiva en su terraza acristalada con apoyo de una luz LED. Sin embargo, advirtió que, aunque es fácil de conseguir, casi nunca se venden ejemplares maduros.

En tanto, la especialista, que publica contenido periódicamente en su cuenta de Instagram (@thehouseplantguru) con más de 40 mil seguidores con tips de cuidado para las plantas, aclaró que no todas las hojas secas son señal de alarma. “Estos helechos son tan densos que las frondas inferiores quedan a la sombra y se vuelven marrones. Pero eso es natural”, explicó Steinkopf, quien simplemente las corta cuando cambian de color.

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¿Qué cuidados necesita el helecho de Boston, según la Universidad Estatal de Carolina del Norte?

El helecho de Boston es originario de bosques húmedos que van del norte de Sudamérica hasta México, Florida y las Antillas, de acuerdo con la Universidad de Wisconsin. Por eso, la Universidad Estatal de Carolina del Norte recomienda reproducir esas condiciones en casa:

Luz: brillante e indirecta, lejos del sol directo.

Temperatura: ambiente cálido, de entre 16 y 21 °C.

Humedad: alta. Conviene ubicarlo cerca de la cocina o del baño, o sobre una bandeja con piedras húmedas.

Sustrato: con buen drenaje y sin dejar que se seque por completo.

Invierno: reduce el riego, ya que la planta entra en reposo y el exceso de agua puede pudrir las raíces.

¿Por qué se secan las puntas del helecho de Boston?

La Universidad de Wisconsin señala que el aire seco de los interiores, sobre todo en invierno, pone marrones las puntas y los bordes de las hojas. Para retener humedad, sugiere colocar la maceta dentro de otra más grande forrada con musgo sphagnum húmedo.

Helecho de Boston Fotografía ilustrativa. (Pexels/Joshua Mcknight)

A su vez, el exceso de fertilizante quema las puntas, por lo que recomienda abonar a la mitad de la dosis cada cuatro a seis semanas durante el crecimiento activo y reducirlo al mínimo en invierno.

Si tienes perros o gatos, la Universidad Estatal de Carolina del Norte clasifica a este helecho como no tóxico para ellos, así que puedes ubicarlo en cualquier rincón con luz indirecta y buena humedad.

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