Después de los tequileros: Liverpool también rebaja el decantador y los vasos old fashion de Día de Muertos con calaveras

A pocas semanas del Día de Muertos, Liverpool puso el set de vasos tequileros de vidrio de Williams Sonoma con calaveritas y flores con un descuento del 20%. Ahora, la cadena de ventas suma otros productos de la colección a la promoción: el decantador y los vasos old fashion de vidrio.

Ambos productos están en rebaja, están hechos de vidrio y mantienen la misma línea estética temática de Día de Muertos. Esto es lo que sale, las opciones de pago y las características.

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¿Cuánto cuestan el decantador y los vasos old fashion de Día de Muertos de Williams Sonoma en Liverpool?

El precio original del decantador era de $2,399 pesos en Liverpool, pero con la rebaja aplicada, ahora cuesta $1,919.20. Las opciones de pago en diferido del decantador con tarjetas Liverpool son:

3 MSI de $679.72 al mes, sobre un total de $2,039.15

al mes, sobre un total de $2,039.15 6 MSI de $339.86 al mes (total: $2,039.15)

al mes (total: $2,039.15) 9 MSI de $226.57 al mes (total: $2,039.15)

Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, también están disponibles las opciones de 3 y 6 MSI.

Por su parte, el set de vasos old fashion de vidrio con 4 piezas salía $1,399 pesos y ahora se consigue a $1,119.20. Se pueden pagar con Visa o MasterCard en 3 y 6 MSI de $396.38 y $198.19 pesos al mes respectivamente.

Ambos productos cuentan con envío gratis.

El decantador y el set de 4 vasos de la colección de Día de Muertos están con descuento en Liverpool. (Liverpool)

¿Cuáles son las características de los productos de Día de Muertos de Williams Sonoma a la venta en Liverpool?

El decantador de cristal está decorado a mano con una calavera ornamentada y “está acompañado por un borde pintado a mano en oro de 24 quilates y una tapa de cristal transparente, todo esto en conjunto con la hermosa ilustración de la calavera rodeada de flores vivas”, describe Liverpool. Mide 10 centímetros de ancho y 22 de alto.

Por su parte, el set de vasos decorados comparte la decoración de calaveritas de azúcar, flores coloridas y bordes dorados. Está compuesto por cuatro vasos de vidrio resistente de 8 centímetros de diámetro y 9 centímetros de alto, con una capacidad de 310 mililitros.

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