Walmart remata pantalla Samsung de 65 pulgadas; te ahorras más de 5 mil 600 pesos

Waltmart México sorprende con una bebaja de más de 5 mil 600 pesos en una pantalla Samsung de 65 pulgadas. La oferta en Walmart es en la Samsung Crystal U8200H 4K Smart TV, modelo 2026, una opción para aquellos que buscan renovar su relevisión pero sin gastar una fortuna.

La tienda en línea de Walmart ofrece esta pantalla por un precio de descuento de $8 mil 890 pesos, cuando su precio de referencia es de $14 mil 599 pesos, lo que representa un ahorro de $5 mil 609 pesos, equivalente a aproximadamente un 38% de descuento.

Además, los compradores pueden aprovechar una promoción de hasta 24 meses sin intereses, con pagos mensuales de aproximadamente $374.58 pesos, con tarjetas participantes.

Oferta en Walmart de pantalla Samsung de 65 pulgadas Walmart baja más de 5,600 pesos esta Smart TV Samsung de 65 pulgadas: así queda su precio (Walmart)





Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.





Características de la pantalla Samsung Crystal U8200H de oferta en Walmart

Esta Smart TV de 65 pulgadas y modelo 2026 incorpora una pantalla LED de 65 pulgadas con resolución 4K UHD (3840 × 2160 píxeles), diseñada para disfrutar películas, series, deportes y videojuegos con imágenes detalladas. Entre sus principales características se destacan:

Procesador Crystal 4K: optimiza imágenes y mejora la reproducción de contenido de menor resolución

Tecnología UHD Dimming: ajusta el contraste en distintas zonas de la imagen

OTS Lite: ofrece una experiencia de sonido que busca acompañar el movimiento de las imágenes

Sistema operativo Tizen: permite acceder a aplicaciones y servicios de entretenimiento

Frecuencia de actualización de 60 Hz: adecuada para televisión, películas y videojuegos de uso cotidiano

También cuenta con conectividad Wi-Fi, Bluetooth y entradas HDMI para conectar consolas y otros dispositivos.

¿Cómo comprar la pantalla Samsung Crystal U8200H 4K Smart TV?





La oferta aparece en la tienda en línea de Waltmart México, donde el producto se encuentra identificado como vendido y enviado por Walmart. Si estás interesado, puedes consultar el precio, diponibilidad y opciones de financiemiento directamente en la página del artículo.

Es importante considerar que las promociones, existencias y meses sin intereses pueden cambiar según la fecha de compra, el método de pago y las condiciones en tienda.

Con un descuento cercano al 38%, esta pantalla de Samsung se presenta como una alternativa para quienes buscan una televisión grande y con resolución 4K; y tú, ¿aprovecharás esta promoción para renovar tu centro de entretenimiento?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.