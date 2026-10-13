Papa León XIV: La película de terror que predijo su enfermedad y ahora causa escalofríos

El Papa León XIV fue operado con éxito este martes 13 de octubre y aunque el Vaticano informó que el líder de la Iglesia católica despertó sin complicaciones tras el procedimiento, también se dio a conocer que fue diagnosticado con cáncer de pulmón.

La noticia fue un duro golpe para los fieles católicos de todo el mundo. No obstante, este diagnóstico también abrió el debate en redes sociales acerca de una película escalofriante que no solo predijo al propio papa León XIV sino también su enfermedad. Te contamos los detalles.

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¿Cuál es la película que predijo al papa León XIV y su enfermedad?

Una vez que se dio a conocer el terrible diagnóstico del papa, en redes sociales se viralizó una película de terror titulada: “El habitante”. En los primeros minutos de la cinta que fue estrenada durante el papado de Francisco, un noticiero ficticio da la noticia de la muerte del papa León XIV.

Pero, esto no es todo, lo que causó escalofríos a los internautas es que la cinta no solo predijo el nombre del sustituto del papa Francisco, sino que en la cinta también se dice que el papa falleció a causa de una falla pulmonar irreversible, luego de pasar varios días internado en el hospital.

El director uruguayo Guillermo Amoedo, creador y guionista de la película, explicó que el guión de la película se basó en una profunda investigación teológica. No obstante, llama la atención que la situación ficticia en la que se desarrolla “El habitante” se esté materializando.

¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV?

Este 13 de octubre, el papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. Sin embargo, los especialistas han señalado que el Sumo Pontífice tiene un pronóstico altamente favorable y positivo, debido a que el nódulo que presentaba fue detectado en una fase temprana y se retiró por completo.

Pope Leo XIV underwent thoracic surgery at Gemelli Hospital on Tuesday afternoon, as planned, according to a statement from Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora released by the Holy See Press Office.



The surgeons removed the lower lobe of the Pope’s right lung,… pic.twitter.com/QAShHu1eG6 — Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026

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