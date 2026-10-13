Lanzan el asombroso primer tráiler de Narnia: El sobrino del mago; fecha de estreno

Narnia: El sobrino del mago es una adaptación del primer libro bajo la dirección de Greta Gerwig y hoy se publicó el primer avance que mostrará el momento en el que Aslan canta y da vida a Narnia.

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Primer tráiler de Narnia: El sobrino del mago

Greta Gerwig regresa a la pantalla con Narnia: El sobrino del mago y ha revelado los primeros detalles y será el reinicio de la franquicia pues estará adaptada a la novela homónima publicada en 1955.

La historia comienza al tocar un anillo mágico dos niños son transportados al antiguo mundo de Charn donde por error despiertan a una poderosa y malvada hechicera. Pero el gran león Aslan despertará con su canción una nueva esperanza, un nuevo mundo donde todo es posible.

¿Quiénes forman parte del elenco?

El elenco de Narnia: El sobrino del mago estará integrado por David McKenna (Digory Kirke), Beatrice Campbell (Polly Plummer), Emma Mackey (Jadis), Meryl Streep (Aslan), Carey Mulligan (Flora Kirke) y Daniel Craig (Andrew Ketterley).

Netflix reclutó a Greta Gerwig como directora, la cineasta es aclamada por su visión creativa que le ha valido nominaciones al Oscar por Lady Bird, Mujercitas y Barbie.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de Narnia?

Esta nueva película llegará a los cines el 12 de febrero de 2027 y el 2 de abril se añadirá al catálogo de Netflix, así que si eres fan de esta historia no te la puedes perder.

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