Nueva apuesta de Google en Inteligencia Artificial: Así funciona Gemini 4 Argon y quién puede usarla

Google presentó Gemini 4 Argon, un nuevo modelo de Inteligencia Artificial diseñado para afrontar tareas complejas de programación, investigación científica, análisis financiero y ciberseguridad.

Con este nuevo modelo de IA la compañía busca competir en la primera línea de batalla con una herramienta capaz de trabajar durante más tiempo y mantener el contexto de proyectos extensos.

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Our new frontier model, Gemini 4 Argon, is rolling out now in the Gemini app to bring your most complex ideas into reality.



See how Gemini 4 Argon and our latest updates across the Gemini app help you get the most out of every prompt. 🧵 — Google Gemini (@GeminiApp) October 13, 2026

¿Qué nuevas funciones tiene Gemini 4 Argon? La nueva Inteligencia Artifcial de Google

Uno de los cambios más visibles está en sus respuestas: Google asegura que el modelo es más directo, reduce las repeticiones, además de que comunica con mayor frecuencia sus avances cuando realiza tareas prolongadas.

Otra de sus características destacadas es su ventana de contexto de hasta un millón de tokens, que permite procesar grades cantidades de información en una misma interacción.

Además, puede recibir texto, imágenes, audiop y video, una combinación útil para analizar documentos y reunir infromación de distintos formatos.

Gemini 4 Argon is available now for Google AI Ultra and Pro subscribers in @GeminiApp and AI Mode in Search, Ultra subscribers in @Antigravity, and to developers and enterprises via the Gemini API in @GoogleAIStudio and the Gemini platform.



Argon will launch at an introductory… pic.twitter.com/q9SG2QeZbv — Google (@Google) October 13, 2026

¿Para qué sirve la Inteligencia Artificial de Google?

Gemini 4 Argon está orientado especialmente a la programación avanzada, la revisión y migración de código, el análisis de información empresarial y la detección de vulnerabilidades informáticas.

Google también destaca su potencial para apoyar investigaciones científicas y resolver problemas técnicos que requieren varios pasos de razonamiento. En las evaluaciones publicadas por la compañía, el modelo muestra resultados competitivos en distintas pruebas; sin embargo, el rendimiento depende de la tarea y no significa que supere a todos sus rivales en cada categoría.

Our engineers used Gemini 4 Argon to eliminate an entire category of browser crashes in @GoogleChrome.



Argon helped separate core webpage handling from a 6-million line legacy folder in Chromium's 40-million line codebase, completing months of work in just weeks. Here's how ↓ pic.twitter.com/CpXBW1w7f2 — Google (@Google) October 13, 2026

¿Quién puede utilizar Gemini 4 Argon?

El nuevo modelo de IA de Google ya está disponible para desarrolladores mediante la API de Gemini y herramientas como Google AI Studio. También se ofrece a empresas a través de servicios de Google y a suscriptores de Google AI Pro y Ultra mediante la aplicación de Gemini y modelo de IA de Google Searcha, segun la disponibilidad de la compañía.

Cabe decir que para desarrolladores, el precio introductorio de la API comienza en 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares por millón de tokens de salida hasta el 30 de noviembre de 2026; después, las tarifas anunciadas subirán a 4 y 20 dólares respectivamente.

Como culquier modelo de IA, Argon puede cometer errores o generar información incorrecto. Su llegada refuerza la competencia por crear asistentes capaces de ejecutar tareas completas, no solo responder preguntas; ¿estamos ante un nuevo paso hacia una IA que trabaje con mayor autonomía?

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