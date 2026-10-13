Walmart remata PlayStation 5 Slim: La consola tiene una rebaja de casi 5 mil pesos

Walmart México tiene en oferta la PalyStation 5 Slim de Sony, una de las consolas más buscadas por los aficionados a los videojuegos. La promoción aparece en la tienda en línea de Walmart y está sujeta a disponibilidad y cambios de precio.

Gracias al descuento, la tienda en línea ofrece la consila en $13 mil 499 pesos, frente a un precio de referencia de $18 mil 419 peros, lo que representa un ahorro de $4 mil 920 pesos, equivalente a un descuento aproximado del 27%.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

PlayStation 5 Slim de descuento en Walmart ¡Oferta gamer! PlayStation 5 Slim tiene más de 26% de descuento en Walmart México (Walmart)

¿Cuánto cuesta la PlayStation 5 Slim de oferta en Walmart?

La PS5 Slim blanca está disponible por $13 mil 499 pesos, además, la publicación contempla hasta 12 meses sin intereses de aproximadamente $1, 124.92 pesos, mediante tarjetas participantes.

Cabe señalar que este producto es vendido por un provedor externo identificado como Fabrica directo y enviado por Walmart . Antes de comprar, conviene revisar las condiciones de garantía y devolución.

¿Qué características tiene la PlayStation 5 Slim?

La consola de Sony destaca por su diseño compacto y su capacidad para ejecutar videojuegos con gráficos de alta calidad. Entre sus principales carcaterísticas se encuentran:

Resolución 4K en televisores y juegos compatibles

Hasta 120 fotogramas por segundo en títulos compatibles

Trazado de rayos, para reflejos e iluminación más realistas

Unidad SSD de alta velocidad, que reduce los tiempos de carga

Control DualSense, con respuesta háptica y gatillos adaptativos

Audio 3D, para una experiencia más inmersiva.

Además, permite disfrutar de una amplia selección de videojuegos de PlayStation 4 mediante retrocompatibilidad.

¿Vale la pena comprar la PS5 Slim con descuento en Walmart?

La promoción puede resultar atractiva para quienes desean ingresar al ecosistema PlayStation o renovar su consola. En adn NOTICIAS te recomendamos que compares ofertas y verifiques la versión exacta del equipo, especialmente si incluye lector de discos.

Y tú, ¿aprovecharías esta oferta del PlayStation 5 Slim blanco con rebaja de casi 5 mil pesos o esperarías una promoción aún mayor?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.