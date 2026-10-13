Bodega Aurrera remata pantalla LG de 65 pulgadas UHD AI UA7510 4K con más de $6,600 pesos de descuento y 18 meses sin intereses

Bodega Aurrera ofrece la pantalla LG 4K de 65 pulgadas por menos de $9,000 pesos. El modelo destaca por el procesamiento de imagen, el asistente con inteligencia artificial y el sonido virtual. Esto es lo que cuesta el equipo, las formas de pago y las características del aparato.

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¿Cuánto cuesta la pantalla LG UHD AI de 65 pulgadas en Bodega Aurrera y cuáles son las opciones de financiamiento?

La pantalla LG de 65 pulgadas tiene un valor inicial de $15,599 pesos, pero con el descuento aplicado en Bodega Aurrera, ahora puede conseguirse a $8,990. También hay promociones bancarias que permiten adquirir el producto con pago en diferido bajo los siguientes esquemas:

3 MSI de $2,996.67

6 MSI de $1,498.33

9 MSI de $998.89

12 MSI de $749.17

18 MSI de $499.44

20 MSI de $449.50 (exclusivo BBVA)

La pantalla LG se puede pagar en hasta 20 MSI en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene la pantalla LG UHD AI UA7510 de 65 pulgadas disponible en Bodega Aurrera?

La pantalla LG de 65 pulgadas disponible con descuento en Bodega Aurrera cuenta con el procesador α7 AI 4K Gen8 con mejoras en el rendimiento y “un procesamiento más rápido que ofrece colores vibrantes con más brillo, pero con una calidad de imagen 4K con mucha mejor nitidez y profundidad que antes”.

En el apartado de voz e inteligencia artificial, la descripción menciona la Identificación de Voz AI, que reconoce la voz de cada usuario para dar recomendaciones personalizadas al encender el televisor, y un Chatbot AI con el que se puede conversar con el equipo para pedirle ayuda. Ambos funcionan con el Control AI Magic Remote, que no está incluido.

Una novedad de este modelo de pantalla es el FILMMAKER MODE, que ajusta la luz ambiental a la iluminación del entorno.

Otras especificaciones técnicas del producto son:

Conectividad Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0, con salida óptica

Altura de 89.4 cm con soporte y 83.4 cm sin soporte

Profundidad de 30.9 cm con base y 5.99 cm sin base

Peso de 16.8 kg

Accesorios: control remoto, manual de usuario y garantía

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