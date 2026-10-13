El papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se desarrolla en los pulmones.

El diagnóstico se dio a conocer después de que el pontífice se sometiera a una cirugía para retirar una lesión en el pulmón derecho, en el Hospital Gemelli de Roma, el martes 13 de octubre de 2026.

La operación terminó satisfactoriamente, de acuerdo con la información difundida por la Santa Sede; pero ¿qué significa tener este tipo de cáncer?, ¿qué es un nódulo pulmonar y cómo puede afectar la salud?

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El Vaticano confirma que el Papa León XIV padece cáncer de pulmón.



La Sala de Prensa de la Santa Sede ha publicado un comunicado oficial en el que confirma que el Santo Padre ha sido intervenido de un adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico confirmado mediante un examen histológico… pic.twitter.com/a8StgtMaQx — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 13, 2026

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar?

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que comienza en ciertas células del pulmón, encargadas de producir sustancias como el moco.

Forma parte de los cánceres de pulmón más comunes, conocidos como cánceres de células no pequeñas.

En palabras sencillas, aparece cuando algunas células del pulmón comienzan a crecer de manera descontrolada y forman un tumor.

Su comportamiento puede variar de una persona a otra, por lo que los médicos necesitan conocer qué tan grande es, dónde se encuentra y si se ha extendido a otras partes del cuerpo.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), estos datos ayudan a determinar qué tratamiento puede ser más adecuado para cada paciente.

¿Qué es un nódulo pulmonar y por qué puede ser peligroso?

Un nódulo pulmonar es una pequeña mancha o lesión dentro del pulmón que los médicos pueden detectar mediante estudios de imagen, como una radiografía o una tomografía.

Encontrar uno no significa automáticamente que una persona tenga cáncer, pues muchos nódulos son benignos, es decir, no son cancerosos; sembargo, algunos pueden ser la señal de un tumor maligno, por lo que es necesario revisarlos.

Según explican sectores de Salud, para determinar si un nódulo representa un riesgo, los especialistas toman en cuenta su tamaño, su forma, el lugar donde está y los antecedentes médicos de la persona.

Dependiendo de lo que encuentren, pueden solicitar más estudios, analizar una muestra de tejido o recomendar una cirugía.

¿Qué síntomas puede provocar el cáncer de pulmón?

El cáncer de pulmón puede avanzar sin causar síntomas al principio, cuando las molestias aparecen, pueden confundirse con problemas respiratorios comunes, por lo que es importante prestar atención a los cambios que persisten o empeoran.

Entre los síntomas que puede provocar se encuentran:

• Tos que no desaparece o empeora con el tiempo.

• Dolor en el pecho.

• Dificultad para respirar.

• Tos con sangre.

• Pérdida de peso sin una causa aparente.

• Cansancio persistente.

El Instituto Nacional del Cáncer advierte que estos síntomas también pueden presentarse por otras enfermedades.

Tener alguno de ellos no significa necesariamente que una persona tenga cáncer, pero sí puede ser motivo para consultar a un profesional de la salud.

🚨 #ÚltimaHora | 🇻🇦Confirman que el Papa León XIV tiene cáncer



El Vaticano informó que la cirugía duró 90 minutos y se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Se esperan detalles sobre su tratamiento y recuperación



Los detalles con @maraduron10 y @valentinaror pic.twitter.com/PF3yCkTol5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 13, 2026

¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de pulmón?

Fumar es uno de los principales factores de riesgo del cáncer de pulmón, pero la enfermedad también puede aparecer en personas que nunca han fumado.

El Instituto Nacional del Cáncer identifica otros factores que pueden aumentar las posibilidades de desarrollar este padecimiento, como:

• Respirar el humo del tabaco de otras personas.

• Estar en contacto con sustancias como el asbesto en ciertos ambientes laborales.

• La exposición al gas radón, que puede acumularse en espacios cerrados.

• La contaminación del aire.

• Tener antecedentes familiares de cáncer de pulmón.

¿Qué se sabe de la operación del papa León XIV?

El papa León XIV se sometió a una cirugía en el Hospital Gemelli de Roma para retirar un nódulo localizado en el pulmón derecho.

Días antes de la intervención, se había informado que los médicos habían detectado esta lesión y recomendado retirarla.

La Santa Sede informó que la operación del 13 de octubre concluyó satisfactoriamente, dentro del tiempo previsto y sin complicaciones, y que el pontífice regresó a su habitación.

En el caso del papa León XIV, el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar pone sobre la mesa la importancia de detectar y estudiar a tiempo cualquier lesión en los pulmones; aunque un nódulo no siempre es canceroso, conocer su origen permite a los especialistas decidir cómo actuar y qué atención necesita cada paciente.

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