Revelan AUDIOS de la llamada al 911 durante la ejecución fallida de Christa Pike

¿Es broma? Audios de una llamada de emergencia al 911 revelan la confusión que se vivió durante la ejecución fallida de Christa Pike, en Tennessee, el pasado 30 de septiembre.

Las grabaciones dejaron en evidencia los minutos de confusión entre los equipos de socorro, que no podían creer que la condenada a muerte había sobrevivido a dos dosis de la inyección letal. Pero, ¿qué se dice en los auidos del 911 tras la fallida ejecución de Christa Pike? Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Cronología de los audios de la llamada al 911 en la ejecución de Christa Pike

La agencia de noticias AP logró recuperar las grabaciones de una llamada al número de emergencias 911 que se realizaron desde el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, Tennessee.

La primera llamada al 911 sucedió a las 20:40 hora local, poco más de una hora después de que diera inicio la ejecución de Christa Pike. La persona que llamó explicó que estaba tratando de ejecutar a una presa, pero que seguía viva. El operador solicitó un código para verificar que la llamada fuera legítima, pero la persona no lo tenía.

Emergency help for Christa Pike was delayed by confusion among first responders and Tennessee prison officials following her failed execution last month, according to 911 dispatch recordings. pic.twitter.com/zCwoUDrEbM — The Associated Press (@AP) October 13, 2026

A las 21:03 horas, un operador informó que se trataba de una llamada falsa: “No se necesita asistencia médica en la prisión de Riverbend”.

No obstante, cuatro minutos más tarde, un socorrista informó que había alguien en la puerta de la prisión diciendo que la llamada era real y exigía que entraran.

Finalmente, alrededor de las 21:11 horas, más de 30 minutos después de la primera llamada de auxilio, el control central comprobó que la llamada era legítima y autorizó el ingreso de los servicios de emergencia.

¿Cuál es el estado de salud de Christa Pike tras el intento de ejecución?

Tras el intento de ejecución fallido, Christa Pike fue trasladada de inmediato al hospital donde recibió atención médica urgente para salvar su vida. La mujer de 50 años estuvo inconsciente durante seis días con un pronóstico de muerte cerebral.

La reclusa despertó el pasado 6 de octubre, al parecer sin ningún daño cerebral y comenzó a hablar y a caminar con alguna dificultad. Los abogados de Christa Pike revelaron que aún presenta un coágulo sanguíneo en el brazo, que se habría formado a consecuencia de la trombocitosis que la mujer padece.

Trascendió que tanto los abogados como la misma Christa Pike habían advertido que esta condición médica podría provocar que la inyección letal no funcionara.

¿Qué pasará con Christa Pike ahora?

Christa Pike regresó a prisión el 10 de octubre de 2026 tras ser dada de alta del hospital de Nashville donde permaneció internada luego de su fallida ejecución por inyección letal.

Al ser considerada la única persona en el mundo en sobrevivir a una inyección letal, el caso ha entrado en un vacío legal, por lo que todavía es una incógnita si el Estado intentará ejecutarla de nuevo o cuál será su futuro.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.