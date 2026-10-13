Buenas y baratas: Lista de frutas y verduras con descuento en el Martes de Frescura de Walmart

Para que no gastes de más en Walmart, los Martes de Frescura hay ofertas en frutas, verduras y proteínas y para que aproveches te compartimos la lista completa de productos con promoción.

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¿Qué frutas y verduras tienen oferta en Walmart?

Penca de plátano Chiapas: 18.00 pesos

Aguacate Hass: 42.00 pesos el kilo

Jitomate Saladet: 27.00 pesos el kilo

Lechuga hidropónica: 39.00 pesos la pieza

Calabaza de castilla: 20.00 pesos el kilo

Sandía roja: 20.00 pesos el kilo

Naranja: 35.00 pesos el kilo

Piña miel: 30.00 pesos el kilo

Pera de Anjou: 52.00 pesos el kilo

Manzana red Delicious: 42.00 pesos el kilo

Champiñones: 108.00 pesos el kilo

Melón chino: 35.00 pesos el kilo

Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo

Cebolla blanca: 67.00 pesos el kilo

Manzana granny Smith: 54.00 pesos el kilo

Zanahoria: 15.00 pesos el kilo

Fresa: 80.00 pesos la charola con 454 gramos

Ciruela importada: 99.00 pesos el kilo

Pimiento verde: 75.00 pesos el kilo

Chile poblano: 61.00 pesos el kilo

Manzana gala: 54.00 pesos el kilo

Papa blanca: 47.00 pesos el kilo

Carnes y mariscos con descuento

Camarón coctelero cocido: 182.00 pesos el kilo

Camarón chico sin cabeza: 259.00 pesos el kilo

Camarones empanizados al coco: 199.00 los 500 gramos

Medallones de camarón empanizados: 149.00 pesos los 400 gramos

Pechuga de pollo sin hueso: 172.00 pesos el kilo

Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos los 800 gramos

Carne molida de res: 242.00 pesos la charola con 700 gramos

Filete de tilapia: 103.00 pesos los 800 gramos

Milanesa de bola de res: 250.00 pesos los 800 gramos

Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos

Pechuga de pollo con hueso y sin piel: 174.00 pesos

Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos los 500 gramos

Carne molida de cerdo: 136.00 pesos los 800 gramos

Medallones de atún dolores premium: 229.00 pesos las 4 piezas

Filete de tilapia marketside: 59.00 pesos los 500 gramos

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