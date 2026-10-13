Buenas y baratas: Lista de frutas y verduras con descuento en el Martes de Frescura de Walmart

Para que no gastes de más en Walmart, los Martes de Frescura hay ofertas en frutas, verduras y proteínas y para que aproveches te compartimos la lista completa de productos con promoción.
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¿Qué frutas y verduras tienen oferta en Walmart?
- Penca de plátano Chiapas: 18.00 pesos
- Aguacate Hass: 42.00 pesos el kilo
- Jitomate Saladet: 27.00 pesos el kilo
- Lechuga hidropónica: 39.00 pesos la pieza
- Calabaza de castilla: 20.00 pesos el kilo
- Sandía roja: 20.00 pesos el kilo
- Naranja: 35.00 pesos el kilo
- Piña miel: 30.00 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 52.00 pesos el kilo
- Manzana red Delicious: 42.00 pesos el kilo
- Champiñones: 108.00 pesos el kilo
- Melón chino: 35.00 pesos el kilo
- Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 67.00 pesos el kilo
- Manzana granny Smith: 54.00 pesos el kilo
- Zanahoria: 15.00 pesos el kilo
- Fresa: 80.00 pesos la charola con 454 gramos
- Ciruela importada: 99.00 pesos el kilo
- Pimiento verde: 75.00 pesos el kilo
- Chile poblano: 61.00 pesos el kilo
- Manzana gala: 54.00 pesos el kilo
- Papa blanca: 47.00 pesos el kilo
Carnes y mariscos con descuento
- Camarón coctelero cocido: 182.00 pesos el kilo
- Camarón chico sin cabeza: 259.00 pesos el kilo
- Camarones empanizados al coco: 199.00 los 500 gramos
- Medallones de camarón empanizados: 149.00 pesos los 400 gramos
- Pechuga de pollo sin hueso: 172.00 pesos el kilo
- Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos los 800 gramos
- Carne molida de res: 242.00 pesos la charola con 700 gramos
- Filete de tilapia: 103.00 pesos los 800 gramos
- Milanesa de bola de res: 250.00 pesos los 800 gramos
- Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
- Pechuga de pollo con hueso y sin piel: 174.00 pesos
- Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos los 500 gramos
- Carne molida de cerdo: 136.00 pesos los 800 gramos
- Medallones de atún dolores premium: 229.00 pesos las 4 piezas
- Filete de tilapia marketside: 59.00 pesos los 500 gramos
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