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Buenas y baratas: Lista de frutas y verduras con descuento en el Martes de Frescura de Walmart

Si vas a armar tu despensa y quieres ahorrar dinero, en el Martes de Frescura de Walmart puedes encontrar una gran variedad de productos con descuento.

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para que no gastes de más en Walmart, los Martes de Frescura hay ofertas en frutas, verduras y proteínas y para que aproveches te compartimos la lista completa de productos con promoción.

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¿Qué frutas y verduras tienen oferta en Walmart?

  • Penca de plátano Chiapas: 18.00 pesos
  • Aguacate Hass: 42.00 pesos el kilo
  • Jitomate Saladet: 27.00 pesos el kilo
  • Lechuga hidropónica: 39.00 pesos la pieza
  • Calabaza de castilla: 20.00 pesos el kilo
  • Sandía roja: 20.00 pesos el kilo
  • Naranja: 35.00 pesos el kilo
  • Piña miel: 30.00 pesos el kilo
  • Pera de Anjou: 52.00 pesos el kilo
  • Manzana red Delicious: 42.00 pesos el kilo
  • Champiñones: 108.00 pesos el kilo
  • Melón chino: 35.00 pesos el kilo
  • Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 67.00 pesos el kilo
  • Manzana granny Smith: 54.00 pesos el kilo
  • Zanahoria: 15.00 pesos el kilo
  • Fresa: 80.00 pesos la charola con 454 gramos
  • Ciruela importada: 99.00 pesos el kilo
  • Pimiento verde: 75.00 pesos el kilo
  • Chile poblano: 61.00 pesos el kilo
  • Manzana gala: 54.00 pesos el kilo
  • Papa blanca: 47.00 pesos el kilo

Carnes y mariscos con descuento

  • Camarón coctelero cocido: 182.00 pesos el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: 259.00 pesos el kilo
  • Camarones empanizados al coco: 199.00 los 500 gramos
  • Medallones de camarón empanizados: 149.00 pesos los 400 gramos
  • Pechuga de pollo sin hueso: 172.00 pesos el kilo
  • Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos los 800 gramos
  • Carne molida de res: 242.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Filete de tilapia: 103.00 pesos los 800 gramos
  • Milanesa de bola de res: 250.00 pesos los 800 gramos
  • Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Pechuga de pollo con hueso y sin piel: 174.00 pesos
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos los 500 gramos
  • Carne molida de cerdo: 136.00 pesos los 800 gramos
  • Medallones de atún dolores premium: 229.00 pesos las 4 piezas
  • Filete de tilapia marketside: 59.00 pesos los 500 gramos

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