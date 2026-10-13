Bratz lanza su colección de Jóvenes Brujas para celebrar Halloween: ¡Te ato NANCY!

Bratz nos volvió a sorprender con una colaboración que no solo hace un guiño a una de las películas de culto sobre brujas favoritas de todos los tiempos, sino también a la generación noventera que entenderá perfecto la importancia de ¡atar a Nancy!

Sarah, Rochelle, Bonnie y Nancy tendrán su propia Bratz, así que ahora tendrás que elegir a tu favorita, para que comiences la colección de Halloween que no sabíamos que necesitábamos. Te contamos todos los detalles.

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¿Cómo son las muñecas Bratz de Jóvenes Brujas?

Si tú también estás lista para romper el cochinito y darte el mejor regalo de Halloween, te urge saber que las muñecas Bratz de la colección Jóvenes Brujas estarán disponibles el próximo 15 de octubre, a través del sitio Bratz.com.

Las muñecas están inspiradas en las cuatro protagonistas de la trama, un grupo de chicas rechazadas que se adentran en la brujería para poder vengarse de quienes las humillan o maltratan.

El set de tres muñecas incluye a Sarah, Rochelle y Bonnie en sus looks icónicos que nos encantan. Mientras que Nancy se vende por separado e incluye dos vestidos malvados de colección.

¿Dónde puedo ver la película Jóvenes Brujas y de qué se trata?

The Craft o Jóvenes Brujas, por su título en Latinoamérica es una cinta de terror que se estrenó el 3 de mayo de 1996. La historia sigue la vida de Sarah Bailey (Roobin Tunney), una joven con habilidades telequinesis que se muda a Los Ángeles y entra a una nueva escuela, donde se hace amiga de las chicas rechazadas: Nancy (Fairuza Balk), Bonnie (Neve Campbell) y Rochelle (Rachel True).

Para protegerse de sus bullies, las cuatro chicas forman un aquelarre y descubren que pueden mejorar su realidad con ayuda de la brujería. De esta manera, Nancy consigue heredar una fortuna una vez que su padrastro pierde la vida. No obstante, las cosas se salen de control cuando ella se deja llevar por el poder y la ambición.

Si aún no la has visto, puedes encontrarla en plataformas de streaming como Prime Video.

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