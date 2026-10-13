México Tech Week 2026: Más de 500 eventos convertirán a CDMX en epicentro de innovación tecnológica

La Ciudad de México se prepara para convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la innovación en latinoamérica. Del 26 de octubre al 1 de noviembre se celebra la cuarta edición del Mexico Tech Week 2026, un evento que reúne a emprendedores, científicos, desarrolladores, inversionistas y empresas tecnológicas.

Bajo el lema de “México, cuna de la innovación”, esta edición contempla más de 500 experiencias y actividades distribuidas en distintos puntos de la capital del país; todo con el objetivo de impulsar proyectos, atraer inversiones, además de conectar talento méxicano con oportunidades internacionales.

Una de las principales novedades es la participación del Tecnológico de Monterrey como aliado estratégico, un auspicio que busca fortalecer la conexión entre investigación científica, emprendimiento y desarrollo empresarial.

Conferencia de presentación de Mexico Tech Week 2026 Denis Yris, fundador y dir. gral. de Wortev; Bernardo Cordero, cofundador de Mexico Tech Week; Paulina Campos, vicerrectora de los campus en Ciudad de México del Tec; Roxana Antohi, dira. de operaciones de Mexico Tech Week y Gabriel Charles Cavazos, director regional en Ciudad de México del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tec. (Arturo Engels)

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Durante la presentación del México Tech Week, Bernardo Cordero, cofundador del evento, reveló que la próxima edición ya cuenta con unos 500 eventos programados, mientras que los organizadores esperan una asistencia de unas 30 mil personas.

La participación del Tecnológico de Monterrey como socio principal permitirá fortalecer la presencia de iniciativas tecnológicas surgidas de la investigación científica.

Al respecto, Paulina Campos, vicerrectora de los campus del Tec en la Ciudad de México, destacó que uno de los objetivos de la institución es conectar el conocimiento generado en sus espacios académicos con fuentes de financiamiento y oportunidades para desarrollar nuevos negocios. También señaló que en particular impulsan el Distrito de Innovación Tlalpan: “Estamos enfocando esfuerzos importantes en el desarrollo de conocimiento nuevo a través de la investigación aplicada y a través de nuestros distritos de innovación”.

Por su parte, Gabriel Charles Cavazos, director regional en Ciudad de México del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, presentó las actividades que se llevarán a cabo en Deep Tech House, que se realizarán del 27 al 29 de octubre en Campus Wortev, ubicado en la colonia Condensa.

¿Qué habrá en Mexico Tech Week 2026?

La programación incluirá demostraciones tecnológicas, robótica, talleres, conferencias, además de encuentros de negocios. Entre las actividades destacadas se encuentra AI for Corporates Challenge, una competencia donde startups de Inteligencia Artificial, presentarán soluciones para problemas empresariales.

También habrá experiencias inmersas como CREST, que utiliza sensores fisiológicos para adaptar imágenes, sonidos y ejercicios de respiración en tiempo real.

Además, especialistas analiazarán las oportunidades de México en la industria de los semiconductores , un sector estratégico para la fabricación de dispositivos electrónicos y tecnologías avanzadas.

¿Qué es Tech Town y por qué será una de las grandes novedades en Mexico Tech Week 2026?

Del 27 al 29 de octubre, Mexico Tech Week 2026 estrenará Tech Town, una experiencia organizada en cinco espacios temáticos :

Dev House: programación y desarrollo de software

Founder & Investor House: startups, emprendimiento e inversión

AI House: Inteligencia Artificial y aplicaciones empresariales

Wellness House: bienestar y equilibrio personal

Deep Tech House: biotecnología, ciencia aplicada, semiconductores y tecnología espacial.

Mexico Tech Week 2026 estrenará Tech Town México busca conquistar el futuro tecnológico: llega Mexico Tech Week 2026 con una experiencia inédita (Mexico Tech Week 2026)

Esta última contará con la participación del Tecnológico de Monterrey, además de una exposición de startups especializadas en tecnologías científicas avanzadas.

¿Cómo participar en Mexico Tech Week 2026?

La agenda permitirá que cada asistente seleccione actividades de acuerdo con sus intereses; incluso se contempla la posibilidad de conectar asistentes de Inteligencia Artificial para recibir recomendaciones personalizadas.

Los interesados pueden consultar la programación y registrarse en MexicoTechWeek2026 . Con esta edición Mexico Tech Week 2026, busca demostrar que México no sólo consume tecnología, también tiene el talento para desarrollarla y exportar innovación al mundo.

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