¿Sirve un purificador de aire cuando hay mala calidad del aire? Lo que dice la EPA y cuánto cuesta uno con filtro HEPA H13 en Liverpool

La calidad del aire en grandes ciudades, como la Ciudad de México, puede verse afectada en ocasiones. En la CDMX, por ejemplo, se han detectado partículas PM10 y PM2.5, que pueden afectar la salud. ¿Ayuda un purificador de aire en casa en esos casos?

La guía para consumidores de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) se expresa al respecto e indica qué mirar al elegir un equipo. Conoce eso y cuánto cuesta un modelo con filtro HEPA H13 en Liverpool.

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¿Sirve un purificador de aire para el interior del hogar? Lo que dice la EPA

Respecto al aire de adentro de la casa, la EPA indica que lo más efectivo es cortar la contaminación en su origen y ventilar con aire limpio del exterior. Filtrar puede sumar como refuerzo, porque un purificador portátil trabaja sobre una habitación o una zona y no elimina todo. “La filtración no reemplaza la necesidad de controlar los contaminantes y ventilar”, advierte.

Tal como explica el organismo estadounidense, algunos equipos atrapan las PM2.5, partículas pequeñas que “representan un mayor riesgo para la salud”, y estudios con purificadores HEPA registraron mejoras leves en la salud cardiovascular y respiratoria, que no siempre se notan.

¿Qué mirar al elegir un purificador, según la EPA?

Existen diferentes modelos de purificadores de aire y la EPA no certifica ni recomienda marcas ni modelos. No obstante, sí menciona algunos puntos a tener en cuenta antes de comprar uno de estos aparatos:

CADR (por sus siglas en inglés, Clean Air Delivery Rat e, o Tasa de Entrega de Aire Limpio): indica cuánto aire limpio entrega el equipo . Un valor más alto implica que filtra más partículas y atiende un espacio mayor, y el empaque suele indicar la superficie máxima.

(por sus siglas en inglés, e, o Tasa de Entrega de Aire Limpio): indica . Un valor más alto implica que filtra más partículas y atiende un espacio mayor, y el empaque suele indicar la superficie máxima. Filtro : los equipos con filtro HEPA suelen alcanzar un CADR alto. Para gases y olores se necesita un filtro de carbón activado u otro diseñado para ese fin.

: los equipos con filtro suelen alcanzar un CADR alto. Para gases y olores se necesita un filtro de carbón activado u otro diseñado para ese fin. Uso: a mayor velocidad y más horas encendido, más aire se filtra , y los filtros hay que reemplazarlos con regularidad.

, y los filtros hay que reemplazarlos con regularidad. Ozono: hay que evitar los equipos que lo generan a propósito. La EPA advierte que algunos con ionizadores, luces UV sin recubrimiento adecuado o plasma pueden emitirlo.

Características del purificador AVERA PHEPA02, que cuesta $5,489 pesos en Liverpool. (Liverpool)

¿Cuánto cuesta un purificador con filtro HEPA H13 en Liverpool?

Liverpool ofrece diversas opciones de purificadores. Uno de ellos es el AVERA PHEPA02, en color blanco, que tiene un valor actual con rebaja de $5,489 pesos (antes costaba $7,799).

Según la descripción del producto, se trata de un purificador con humidificador evaporativo, con un tanque de 1.3 litros. Combina un filtro HEPA H13, que captura hasta el 99.97% de las partículas finas, con un filtro de carbón activado para los olores, y suma luz UV-C e ionizador. Tiene sensor de PM2.5 con pantalla que monitorea la calidad del aire en tiempo real, 8 velocidades, un modo dormir de 38 decibeles y control por app, Alexa y Google Home.

Según indica Liverpool, las dimensiones de este purificador de aire son de 23 centímetros de ancho por 62 cm de alto, recomendado para un área de entre 50 y 55 metros cuadrados.

El equipo se puede pagar en Liverpool hasta en 6 meses sin intereses, con mensualidades de $914.83, y el envío es gratuito a todo el país, a domicilio o con retiro en tienda mediante Click & Collect.

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