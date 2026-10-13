Bodega Aurrera remata sartén bifera Tramontina con mango antitérmico y más de $400 de ahorro

Preparar un corte de carne premium en casa requiere contar con un sartén específico para bistecs que selle correctamente las fibras sin que se peguen durante la cocción. El sartén bifera Tramontina Loreto de 26 cm con mango antitérmico se encuentra disponible en Bodega Aurrera con cuerpo de aluminio alta conductividad térmica y recubrimiento antiadherente.

Este sartén figura actualmente con un precio de $1,605 pesos frente al valor tradicional de $2,006 pesos del catálogo Bodega Aurrera, situación que representa un ahorro directo de $401 pesos menos durante la vigencia promocional actual.

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Funciones principales del sartén bifera Tramontina Loreto disponible en Bodega Aurrera

Dentro del segmento premium de utensilios específicos para bistecs, destacan tres características diferenciales específicas de este sartén Tramontina: el mango antitérmico diferencial de seguridad térmica durante la cocción, el diámetro de 26 centímetros adecuado para cortes amplios familiares y el acabado grafito estético neutro frente a los sartenes convencionales del segmento accesible mexicano.

Sartén Bifera Lisa Loreto Tramontina en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

El mango antitérmico representa un diferencial de seguridad térmica importante durante la cocción frente a los sartenes convencionales del segmento accesible mexicano, dado que amplifica considerablemente la protección contra quemaduras accidentales durante la manipulación del utensilio en estufa caliente. Por su parte, el sartén bifera, también conocido como sartén para bistecs, representa una característica funcional específica dado que su superficie lisa y amplia permite sellar correctamente las fibras de la carne durante la cocción.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea Loreto

línea Tipo sartén bifera para bistecs

para bistecs Diámetro 26 centímetros amplio familiar

amplio familiar Capacidad 1 litro

Material aluminio alta conductividad

alta conductividad Recubrimiento antiadherente interior

interior Mango antitérmico seguridad térmica

seguridad térmica Color grafito estético neutro

estético neutro Superficie lisa para sellado óptimo

para sellado óptimo Preserva jugos naturales del corte

Garantía oficial Tramontina México

Respecto a la cobertura comercial del utensilio, Tramontina México otorga garantía oficial sobre defectos de fabricación en el sartén bifera, recubrimiento antiadherente interior, mango antitérmico y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica.

Para preservar considerablemente la vida útil del recubrimiento antiadherente durante los años de uso familiar cotidiano, conviene cocinar a fuego bajo y utilizar utensilios de nylon, silicón o madera para remover alimentos sin rayar la superficie, condición alineada con las recomendaciones oficiales publicadas por Tramontina en su sitio corporativo mexicano sobre uso correcto de utensilios con antiadherente para alargar la duración del material.

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