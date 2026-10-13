Costco rebaja en $460 Westinghouse la batería de cocina Westinghouse: 5 piezas con recubrimiento antiadherente tipo mármol

Un juego de cinco piezas con cacerola de 24 cm, arrocera de 28 cm y sartén de 24 cm resuelve directamente las preparaciones esenciales de una cocina mexicana durante los años de uso cotidiano familiar, desde los guisos tradicionales hasta las arroceras de los fines de semana. La batería Westinghouse Mármol Ónix de 5 piezas agrupa dentro del catálogo Costco México cuerpo de aluminio forjado, recubrimiento antiadherente tipo mármol, tapas de vidrio, mango remachado de tacto suave y presencia consolidada de la marca estadounidense Westinghouse con trayectoria internacional en electrodomésticos y utensilios del hogar.

Esta batería figura actualmente con un precio de $4,139 pesos frente al valor tradicional de $4,599 pesos del catálogo Costco, situación que representa un ahorro directo de $460 pesos menos durante la vigencia promocional específica. La promoción tiene validez del 12 al 18 de octubre de 2026 limitado hasta agotar existencias dentro del catálogo oficial Costco México con envío sin costo adicional incluido en el precio promocional vigente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características destacadas de la batería Westinghouse Mármol Ónix 5 piezas

Dentro del segmento premium de utensilios de cocina del mercado mexicano, destacan tres características diferenciales específicas de este juego: el cuerpo de aluminio forjado, el recubrimiento antiadherente tipo mármol ónix en acabado gris característico y la compatibilidad universal con estufas de gas, eléctrica, halógenas, vitrocerámicas e inducción.

Westinghouse Batería de Marmol Onix en Costco (Costco)

El recubrimiento antiadherente tipo mármol ónix representa una tecnología estética diferencial del segmento premium Westinghouse, dado que amplifica considerablemente la liberación de los alimentos durante la cocción y simplifica la limpieza posterior vs los recubrimientos convencionales lisos del segmento accesible mexicano. Por su parte, la compatibilidad con cocina de inducción permite audiencia utilizar el juego directamente en estufas modernas con tecnología electromagnética.

Entre sus características destacan:

Marca Westinghouse segmento premium internacional

segmento premium internacional Código producto Costco #704231

Total 5 piezas completas

completas Incluye cacerola de 24 cm con tapa

con tapa Incluye arrocera de 28 cm con tapa

con tapa Incluye sartén de 24 cm

Material aluminio forjado alta calidad

alta calidad Recubrimiento antiadherente tipo mármol ónix

Color gris ónix característico

característico Tapas de vidrio transparente

transparente Mango remachado tacto suave

Compatible con gas, eléctrica y vitrocerámicas

Compatible con cocina de inducción

Compatible con estufas halógenas

Garantía oficial Westinghouse México

Respecto a la cobertura comercial del juego, Westinghouse México otorga garantía oficial sobre defectos de fabricación en la cacerola, arrocera, sartén, recubrimiento antiadherente tipo mármol ónix, tapas de vidrio, mangos y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante estadounidense para esta línea específica.

Para la compra se requiere membresía Costco vigente según la política comercial habitual del retailer. Con el fin de preservar considerablemente la vida útil del recubrimiento antiadherente tipo mármol durante los años de uso familiar cotidiano, conviene evitar utensilios metálicos afilados que puedan rayar la superficie y lavar a mano con agua tibia y jabón suave después de dejar enfriar completamente los utensilios, condición alineada con las recomendaciones generales del segmento utensilios con recubrimiento antiadherente premium del mercado mexicano para alargar la duración del material.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.