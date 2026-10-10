¿Te gustaría tener un iPhone de gama alta sin pagar lo que cuesta uno nuevo? Walmart México tiene publicado el iPhone 15 Pro Max de 256 GB reacondicionado en color azul con un descuento de casi 3 mil 614 pesos.

Sin embargo, hay algunas condiciones de compra que conviene revisar antes de aprovechar la oferta.

De acuerdo con la ficha del producto en Walmart, el equipo se ofrece por 12 mil 049 pesos, aunque la publicación advierte que no acepta devoluciones; además, se vende a través de un tercero, por lo que es importante conocer las condiciones de la garantía.

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¿Cuánto cuesta el iPhone 15 Pro Max reacondicionado en Walmart?

La publicación consultada muestra el iPhone 15 Pro Max de 256 GB con un precio de 12 mil 049 pesos, frente a un precio anterior de 15 mil 663.70 pesos.

Esto representa un ahorro anunciado de 3 mil 414.70 pesos; la tienda también muestra la posibilidad de pagar hasta en 12 mensualidades sin intereses de $1004.08 pesos, sujeto a las condiciones de la promoción y las tarjetas participantes.

El precio y las opciones de financiamiento pueden cambiar, por lo que se recomienda consultar la ficha antes de realizar la compra.

¿Qué características tiene el iPhone 15 Pro Max que vende Walmart?

El iPhone 15 Pro Max de Apple cuenta con varias funciones de gama alta, desde una pantalla de gran tamaño hasta herramientas avanzadas para tomar fotografías.

Sin embargo, hay que recordar que el equipo anunciado por Walmart es reacondicionado, no nuevo.

Estas son algunas de sus principales características:

• Pantalla Super Retina XDR: mide 6.7 pulgadas e incorpora tecnología ProMotion con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, Dynamic Island para mostrar alertas y actividades en vivo, y pantalla siempre activa.

• Cámaras de alta resolución: tiene una cámara principal de 48 megapíxeles y un teleobjetivo con zoom óptico de 5x, pensado para capturar detalles de objetos lejanos.

• Conectividad y carga: utiliza USB-C con velocidades de transferencia USB 3, es compatible con Wi-Fi 6E y funciona con eSIM, una tarjeta SIM digital.

• Botón de Acción: permite configurar accesos rápidos a funciones como la cámara, las notas de voz, el modo Silencio o los atajos.

• Detección de choques: puede reconocer determinados accidentes automovilísticos graves y solicitar ayuda automáticamente cuando detecta que el usuario necesita asistencia.

• Almacenamiento: la publicación corresponde a la versión de 256 GB, con espacio para aplicaciones, fotografías, videos y documentos.

Aunque estas funciones pueden resultar atractivas para quienes buscan un teléfono de gama alta, antes de comprarlo conviene revisar el estado del equipo reacondicionado, la garantía ofrecida por el vendedor y las condiciones de devolución.

¿El iPhone reacondicionado de Walmart tiene garantía?

La publicación indica una garantía de tres meses con ORPAL, el vendedor del dispositivo. Walmart aparece como responsable del envío, pero la venta está a cargo de este tercero.

Otro punto que debes considerar es que la ficha señala que no hay devoluciones disponibles. Por ello, antes de pagar, conviene leer las condiciones de garantía, verificar qué cubre y confirmar cómo se atienden posibles fallas.

¿Qué significa que un celular sea reacondicionado?

Un celular reacondicionado es un dispositivo que se vuelve a poner a la venta después de pasar por un proceso de revisión; dependiendo de su estado, puede haber sido inspeccionado, limpiado, reparado o sometido a pruebas para comprobar que funciona correctamente.

Estos equipos pueden provenir de devoluciones, exhibiciones o ventas anteriores, su condición estética y técnica varía según el vendedor y el proceso de reacondicionamiento, por lo que no todos tienen el mismo nivel de desgaste ni las mismas condiciones.

Antes de comprar el iPhone 15 Pro Max reacondicionado de Walmart, revisa las condiciones del equipo, la garantía y las políticas de devolución.

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