Raúl Cuesta, tapicero profesional: “Siempre merece la pena retapizar una pieza antigua, si la madera es de buena calidad”

Si tienes un sillón heredado o sillas de comedor desgastadas, tarde o temprano llega la duda de restaurarlos o reemplazarlos. Raúl Cuesta, tapicero que trabaja desde 2001 en su propio taller en el barrio de Las Rosas, en Madrid, España, lo resume así para decidir qué hacer con tu sofá en el hogar: “Siempre merece la pena retapizar una pieza antigua, si la madera es de buena calidad”.

Sin embargo, el especialista aclaró en entrevista con la revista El Mueble que no todos los muebles justifican el gasto. No vale la pena cuando la pieza tiene daños irreparables en su estructura o cuando la madera no es lo bastante buena. Si el armazón está firme, en cambio, el retapizado permite actualizar el estilo del mueble o conservarlo con telas actuales que le den un toque exclusivo.

A su vez, Cuesta recomienda no decidir solo por el aspecto: “La comodidad es un factor muy importante puesto que se le va a dar un uso continuado al asiento pero también la estética para que su aspecto no genere discordancia”. Tener en cuenta estos detalles pueden resultarte un gran truco para tu hogar.

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¿Cómo revisar la madera de un mueble antiguo antes de retapizarlo?

Las guías de restauración del portal Consumer, de la Fundación Eroski, sugieren una inspección completa de la pieza antes de llevarla al taller:

Revisa el interior: comprueba que las piezas ocultas no sean de aglomerado, señal de que no se trata de madera maciza.

Retapizar sillón ¿Cuándo vale la pena retapizar un sillón? (Imagen ilustrativa (Grok))

Busca carcoma: pequeños orificios, galerías o polvo fino. Si los agujeros tienen serrín o se ven de color claro, la plaga sigue activa.

Voltea el mueble: mira debajo del tapizado y localiza partes rotas, flojas o con hongos.

Si detectas alguno de estos problemas, resuelve primero la estructura.

¿Qué telas recomienda Raúl Cuesta para retapizar sillas y sofás?

El tapicero explicó que la tendencia va hacia telas naturales como lino, algodón y seda, en colores que van de los tonos tierra a los metalizados.

Lo que conviene considerar al elegir:

Tratamientos: hoy se piden telas ignífugas, antimanchas y resistentes a los rasguños de mascotas. Delicadeza: el terciopelo y el lino son las telas más complicadas de trabajar por su fragilidad y cuidado. Resistencia: una tela se considera apta para tapizar desde 15,000 ciclos en la prueba Martindale, que mide el desgaste por fricción; para uso familiar intenso, más de 35,000.

¿Cuánto tarda retapizar un sofá, un sillón o una silla en un taller?

De acuerdo con Cuesta, no existe un tiempo estándar, pero como referencia un sofá requiere entre 7 y 10 días; un sillón, unos tres días, y una silla, de unas horas a un día, según su estilo.

Deco. Consejos para equipar tu hogar. (Getty Images)

En cuanto al costo, el especialista evitó dar cifras porque cada trabajo depende del estado del mueble, las reparaciones, las medidas y la tela elegida.

Antes de decidir, pide una revisión presencial y una cotización por escrito: así sabrás si tu mueble tiene una segunda vida o si es momento de despedirlo.

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