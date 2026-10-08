Liverpool rebaja set de vasos tequileros de Día de Muertos: tienen calaveras de colores y cuestan casi $260 menos

Liverpool tiene una promoción en los vasos de la colección Día de Muertos de Williams Sonoma. Se trata de un set de cuatro vasos tequileros de vidrio decorados con las clásicas calaveritas de azúcar, flores y detalles en oro, pensados para “brindar por aquellos que se han ido”.

El set cuesta un 20% menos de su precio original, una rebaja de $259.80 pesos. Estos son los precios, las formas de pago y las características del producto.

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¿Cuánto cuesta el set de tequileros de Día de Muertos en Liverpool y cómo se puede pagar?

El precio original del set de vasos tequileros de Día de Muertos en Liverpool es de $1,299 pesos, aunque hay una promoción que deja los productos a $1,039.20 pesos, con 20% de descuento, con pago único.

Además, la tienda ofrece otras opciones a meses sin intereses con tarjetas Visa y MasterCard con 15% de descuento sobre un total de $1,104.15 pesos:

3 MSI de $368.05

6 MSI de $184.03

El envío es gratuito a todo el país, a domicilio o con la opción de recoger en tienda mediante Click & Collect.

El set cuesta $1,039.20 pesos en Liverpool con el descuento de pago único, frente a $1,299 de su precio original. (Liverpool)

¿Cómo son los tequileros de Día de Muertos de Williams Sonoma que están con descuento en Liverpool?

El set de Día de Muertos trae cuatro vasos tequileros de vidrio resistente y brillante, de 4 centímetros de ancho y 9 de alto. Cada uno está decorado con calaveritas de azúcar, flores coloridas y bordes dorados, con detalles en oro de 24 kilates. Es una colección exclusiva de Williams Sonoma.

Por su delicadeza y para alargar su vida útil, la ficha del producto en Liverpool recomienda lavarlos a mano, sin limpiadores abrasivos que dañen el acabado y evitando los golpes.

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