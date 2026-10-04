Liverpool remata lavadora Hisense de 23 kg y carga superior con casi $8,000 pesos de descuento

Liverpool ofrece la lavadora Hisense de carga superior, con capacidad de 23 kilogramos y color blanco, con un descuento del 44% sobre su precio original. El equipo está pensado para hogares que necesitan lavar grandes cantidades de ropa, con un agitador que ajusta el lavado según la carga detectada y una tina de acero inoxidable que ayuda a cuidar las prendas en cada ciclo.

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¿Cuánto cuesta la lavadora Hisense en Liverpool y cómo se puede pagar?

El precio original de la lavadora Hisense era de $17,849 pesos, pero con el descuento aplicado queda en $9,995.44 pesos si se paga de una sola vez. La rebaja alcanza los $7,853.56 pesos en Liverpool. El precio incluye envío gratis a todo el país.

El equipo también se puede financiar con tarjetas Liverpool, con un descuento del 40.5% sobre el precio financiado:

3 MSI de $3,540.05 , con un total de $10,620.16

, con un total de $10,620.16 6 MSI de $1,770.03 , con un total de $10,620.16

, con un total de $10,620.16 9 MSI de $1,180.02 , con un total de $10,620.16

, con un total de $10,620.16 13 MSI de $816.94, con un total de $10,620.16

Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, las opciones de financiamiento van de 3 a 9 meses sin intereses, bajo las mismas condiciones de descuento.

Detalle de la lavadora Hisense de 23 kg con descuento en Liverpool. (Liverpool)

¿Qué características tiene esta lavadora Hisense de 23 kg disponible en Liverpool?

La lavadora Hisense disponible en Liverpool cuenta con un agitador tipo iWing, con detección de carga para ajustar el lavado según la cantidad de ropa. Tiene panel LED resistente al agua, una perilla de control, tapa de cierre suave y tapa de cristal templado, con sistema de carga superior vertical.

En el interior, la lavadora tiene dispensador automático de jabón y suavizante, filtro atrapa pelusa tipo iFilter, tina de acero inoxidable y alfombrillas antivibración, pensadas para reducir el movimiento del equipo durante el centrifugado.

La lavadora ofrece 12 programas de lavado, función de memoria de respaldo, opción de pausa y añadir ropa durante el ciclo, inicio retardado y lavado a chorro. Cuenta con válvula doble de entrada de agua, bomba de drenado y alarma de término de ciclo. Según indica la marca, el equipo tiene calificación de eficiencia energética A, con un consumo de agua de 1.2 litros por ciclo.

El motor es de accionamiento directo, con garantía de 1 año tanto en motor/compresor como en servicio general. El acabado es metálico, y el equipo es compatible con la app ConnectLife.

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