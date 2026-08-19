META enfrenta juicio por denuncias en EUA; acusan de generar problemas de salud mental

Facebook e Instagram, redes sociales famosas en todo el mundo, son parte de la empresa tecnológica Meta, la cual se encuentra en medio de un juicio en Estados Unidos por múltiples denuncias.

En dichas acusaciones, Meta es señalado por usar herramientas como el desplazamiento infinito, notificaciones y algoritmos que provocan entre los adolescentes una supuesta adicción a las plataformas.

Esto también ha generado problemas de salud mental entre las personas usuarias, entre ellas ansiedad, depresión y, en casos más graves, suicidio.

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