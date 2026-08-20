Las Guerreras K-Pop han tenido un gran impacto en nuestro país luego del estreno de su película animada y de la cual, siguen saliendo productos coleccionables que generan gran expectativa entre sus seguidores.
Recientemente se anunció que Jazwares, empresa dedicada a la fabricación de juguetes y otros productos, lanzó una colección de las K-Pop Hunters, con algunos productos disponibles en México.
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Nuevos productos coleccionables de las Guerreras K-Pop
La colección lanzada por Jazwares tiene como objetivo relacionarse de forma diferente con el fandom de las Guerreras K-Pop y trasladar a los personajes de la película a distintos productos.
Algunos de los objetos coleccionables de las Guerreras K-Pop son charms, los cuales se pueden llevar en mochilas, bolsos y otros accesorios.
También se anunció el lanzamiento de Squishmallows, que son estos juguetes de peluche muy suaves los cuales estarán inspirados en personajes como Derpy, Sussie, Rumi y Jinu.
Otro de los productos que pueden llamar la atención entre el fandom de las K-Pop Hunters son las blind boxes, de las cuales no se conoce su contenido hasta abrirlas.
Estos últimos toman como inspiración el icónico empaque de ramen instantáneo de la película y pueden contener figuras sorpresas de los personajes de K-Pop Demon Hunters.
¿Dónde comprar los nuevos productos de las Guerreras K-Pop?
Dependiendo la tienda y la sucursal, es la disponibilidad que habrá de productos de las Guerreras K-Pop.
Según lo informado por Jazwares, estas son algunas de las tiendas donde habrá venta de productos de K-Pop Demon Hunters:
- Liverpool
- Chedraui
- Suburbia
- Costco
De hecho, en esta última hay un peluche disponible de Derpy con un precio de 849 pesos en su tienda en línea.
El gran impacto de las Guerreras K-Pop a nivel mundial
Luego de un año del estreno de la película de las Guerreras K-Pop, se reportaron más de 600 millones de reproducciones.
Esto convirtió a la película de las Guerreras K-Pop en el título original más popular de la historia de Netflix.
Pero, además, las K-Pop Demon Hunters permanecieron durante 52 semanas consecutivas dentro del Top 10 global de la plataforma y obtuvo el primer lugar en 76 países.
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