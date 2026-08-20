Las Guerreras K-Pop han tenido un gran impacto en nuestro país luego del estreno de su película animada y de la cual, siguen saliendo productos coleccionables que generan gran expectativa entre sus seguidores.

Recientemente se anunció que Jazwares, empresa dedicada a la fabricación de juguetes y otros productos, lanzó una colección de las K-Pop Hunters, con algunos productos disponibles en México.

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Nuevos productos coleccionables de las Guerreras K-Pop

La colección lanzada por Jazwares tiene como objetivo relacionarse de forma diferente con el fandom de las Guerreras K-Pop y trasladar a los personajes de la película a distintos productos.

Algunos de los objetos coleccionables de las Guerreras K-Pop son charms, los cuales se pueden llevar en mochilas, bolsos y otros accesorios.

También se anunció el lanzamiento de Squishmallows, que son estos juguetes de peluche muy suaves los cuales estarán inspirados en personajes como Derpy, Sussie, Rumi y Jinu.

Otro de los productos que pueden llamar la atención entre el fandom de las K-Pop Hunters son las blind boxes, de las cuales no se conoce su contenido hasta abrirlas.

Estos últimos toman como inspiración el icónico empaque de ramen instantáneo de la película y pueden contener figuras sorpresas de los personajes de K-Pop Demon Hunters.

¿Dónde comprar los nuevos productos de las Guerreras K-Pop?

Dependiendo la tienda y la sucursal, es la disponibilidad que habrá de productos de las Guerreras K-Pop.

Según lo informado por Jazwares, estas son algunas de las tiendas donde habrá venta de productos de K-Pop Demon Hunters:

Liverpool

Chedraui

Suburbia

Costco

De hecho, en esta última hay un peluche disponible de Derpy con un precio de 849 pesos en su tienda en línea.

El gran impacto de las Guerreras K-Pop a nivel mundial

Luego de un año del estreno de la película de las Guerreras K-Pop, se reportaron más de 600 millones de reproducciones.

Esto convirtió a la película de las Guerreras K-Pop en el título original más popular de la historia de Netflix.

Pero, además, las K-Pop Demon Hunters permanecieron durante 52 semanas consecutivas dentro del Top 10 global de la plataforma y obtuvo el primer lugar en 76 países.

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