Walmart tiene descuentos imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura

En Walmart todos los Martes de Frescura hay ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos y si quieres aprovechar y ahorrar dinero, te compartimos todos los detalles para que compres tu despensa en línea o tienda física.

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Frutas y verduras en promoción en Walmart

Jitomate saladet: 15.00 pesos el kilo

Pepino: 22.00 pesos el kilo

Piña miel: 27.00 pesos el kilo

Manzana red Delicious: 39.00 pesos el kilo

Champiñones: 89.00 pesos el kilo

Melón chino: 34.00 pesos el kilo

Mango paraíso: 26.00 pesos el kilo

Sandía roja: 12.90 pesos el kilo

Cerezas: 89.00 pesos los 454 gramos

Kiwi verde: 76.00 pesos el kilo

Ciruela importada: 74.00 pesos el kilo

Higo: 89.00 pesos los 454 gramos

Granda roja: 69.00 pesos el kilo

Rambután: 79.00 pesos los 500 gramos

Tuna roja: 41.90 pesos el kilo

Carambola: 99.00 pesos el kilo

Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo

Manzana granny Smith: 40.00 pesos el kilo

Zanahoria: 15.00 pesos el kilo

Lechuga orejona: 29.00 pesos la pieza

Pimiento verde: 82.00 pesos el kilo

Chile poblano: 61.00 pesos el kilo

Papa blanca: 66.00 pesos el kilo

Descuentos en pollo, carne y mariscos

Láminas de salmón ahumado: 109.00 pesos los 100 gramos

Filete de tilapia: 108.00 pesos los 900 gramos

Cubitos de atún aleta amarilla: 59.00 pesos los 200 gramos

Medallones de atún aleta amarilla: 215.00 pesos los 680 gramos

Filete de pescado Sierra Madre Blanco: 99.00 pesos los 400 gramos

Salmón noruego: 326.00 pesos los 500 gramos

Filete basa oriental blanco: 87.00 pesos los 900 gramos

Medallón de atún con especias: 134.00 pesos los 300 gramos.

Pechuga son hueso: 172.00 pesos la charola con 700 gramos

Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos los 800 gramos

Carne molida de res: 242.00 pesos la charola con 700 gramos

Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos

Pechuga de pollo con hueso y sin piel: 174.00 pesos el kilo

Pollo entero fresco sin cortar: 37.00 pesos la pieza

Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos los 500 gramos

Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos 4 piezas

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