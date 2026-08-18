Walmart tiene descuentos imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura

En Walmart todos los Martes de Frescura hay ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos y si quieres aprovechar y ahorrar dinero, te compartimos todos los detalles para que compres tu despensa en línea o tienda física.
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Frutas y verduras en promoción en Walmart
- Jitomate saladet: 15.00 pesos el kilo
- Pepino: 22.00 pesos el kilo
- Piña miel: 27.00 pesos el kilo
- Manzana red Delicious: 39.00 pesos el kilo
- Champiñones: 89.00 pesos el kilo
- Melón chino: 34.00 pesos el kilo
- Mango paraíso: 26.00 pesos el kilo
- Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
- Cerezas: 89.00 pesos los 454 gramos
- Kiwi verde: 76.00 pesos el kilo
- Ciruela importada: 74.00 pesos el kilo
- Higo: 89.00 pesos los 454 gramos
- Granda roja: 69.00 pesos el kilo
- Rambután: 79.00 pesos los 500 gramos
- Tuna roja: 41.90 pesos el kilo
- Carambola: 99.00 pesos el kilo
- Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
- Manzana granny Smith: 40.00 pesos el kilo
- Zanahoria: 15.00 pesos el kilo
- Lechuga orejona: 29.00 pesos la pieza
- Pimiento verde: 82.00 pesos el kilo
- Chile poblano: 61.00 pesos el kilo
- Papa blanca: 66.00 pesos el kilo
Descuentos en pollo, carne y mariscos
- Láminas de salmón ahumado: 109.00 pesos los 100 gramos
- Filete de tilapia: 108.00 pesos los 900 gramos
- Cubitos de atún aleta amarilla: 59.00 pesos los 200 gramos
- Medallones de atún aleta amarilla: 215.00 pesos los 680 gramos
- Filete de pescado Sierra Madre Blanco: 99.00 pesos los 400 gramos
- Salmón noruego: 326.00 pesos los 500 gramos
- Filete basa oriental blanco: 87.00 pesos los 900 gramos
- Medallón de atún con especias: 134.00 pesos los 300 gramos.
- Pechuga son hueso: 172.00 pesos la charola con 700 gramos
- Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos los 800 gramos
- Carne molida de res: 242.00 pesos la charola con 700 gramos
- Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
- Pechuga de pollo con hueso y sin piel: 174.00 pesos el kilo
- Pollo entero fresco sin cortar: 37.00 pesos la pieza
- Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos los 500 gramos
- Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos 4 piezas
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