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Walmart tiene descuentos imperdibles en frutas y verduras por el Martes de Frescura

Para que ahorres dinero, en Walmart las frutas, verduras, carnes y mariscos tienen descuento, estos son todos los productos que están en promoción.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En Walmart todos los Martes de Frescura hay ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos y si quieres aprovechar y ahorrar dinero, te compartimos todos los detalles para que compres tu despensa en línea o tienda física.

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Frutas y verduras en promoción en Walmart

  • Jitomate saladet: 15.00 pesos el kilo
  • Pepino: 22.00 pesos el kilo
  • Piña miel: 27.00 pesos el kilo
  • Manzana red Delicious: 39.00 pesos el kilo
  • Champiñones: 89.00 pesos el kilo
  • Melón chino: 34.00 pesos el kilo
  • Mango paraíso: 26.00 pesos el kilo
  • Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
  • Cerezas: 89.00 pesos los 454 gramos
  • Kiwi verde: 76.00 pesos el kilo
  • Ciruela importada: 74.00 pesos el kilo
  • Higo: 89.00 pesos los 454 gramos
  • Granda roja: 69.00 pesos el kilo
  • Rambután: 79.00 pesos los 500 gramos
  • Tuna roja: 41.90 pesos el kilo
  • Carambola: 99.00 pesos el kilo
  • Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
  • Manzana granny Smith: 40.00 pesos el kilo
  • Zanahoria: 15.00 pesos el kilo
  • Lechuga orejona: 29.00 pesos la pieza
  • Pimiento verde: 82.00 pesos el kilo
  • Chile poblano: 61.00 pesos el kilo
  • Papa blanca: 66.00 pesos el kilo

Descuentos en pollo, carne y mariscos

  • Láminas de salmón ahumado: 109.00 pesos los 100 gramos
  • Filete de tilapia: 108.00 pesos los 900 gramos
  • Cubitos de atún aleta amarilla: 59.00 pesos los 200 gramos
  • Medallones de atún aleta amarilla: 215.00 pesos los 680 gramos
  • Filete de pescado Sierra Madre Blanco: 99.00 pesos los 400 gramos
  • Salmón noruego: 326.00 pesos los 500 gramos
  • Filete basa oriental blanco: 87.00 pesos los 900 gramos
  • Medallón de atún con especias: 134.00 pesos los 300 gramos.
  • Pechuga son hueso: 172.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos los 800 gramos
  • Carne molida de res: 242.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Pechuga de pollo con hueso y sin piel: 174.00 pesos el kilo
  • Pollo entero fresco sin cortar: 37.00 pesos la pieza
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos los 500 gramos
  • Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos 4 piezas

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