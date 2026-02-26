Por qué es una mala idea utilizar contraseñas generadas por ChatGPT

Usar inteligencia artificial para generar contraseñas puede parecer una solución práctica y moderna, pero los expertos en ciberseguridad advierten que esta práctica puede exponer tus cuentas a vulnerabilidades serias. El problema no es menor: millones de usuarios recurren a herramientas como ChatGPT para crear claves sin saber el riesgo que corren.

¿Por qué las contraseñas generadas con ChatGPT no son realmente seguras?

Los modelos de lenguaje como ChatGPT no generan aleatoriedad verdadera. A diferencia de los generadores de contraseñas diseñados específicamente para seguridad, estos modelos producen texto basado en patrones estadísticos aprendidos durante su entrenamiento, lo que significa que sus respuestas siguen estructuras repetibles y predecibles.

Investigadores en seguridad de firmas como Kaspersky han documentado que ChatGPT tiende a combinar palabras comunes con números y símbolos estándar, siguiendo fórmulas como "Palabra+Número+Símbolo". Este tipo de estructura es exactamente lo que los atacantes ya incorporan en sus diccionarios de fuerza bruta, facilitando descifrar claves generadas así.

Además, si dos personas le piden a ChatGPT una contraseña con los mismos criterios —longitud, caracteres especiales, mayúsculas— existe una probabilidad real de que los resultados sean similares entre sí. Esto reduce drásticamente el universo de claves posibles que un atacante necesita probar.

¿Cuál es la ventaja de los generadores de contraseñas?

La previsibilidad es el talón de Aquiles de las contraseñas creadas por modelos de lenguaje. Herramientas como Hashcat o John the Ripper, ampliamente usadas por ciberdelincuentes, pueden incorporar los patrones típicos de la IA para optimizar sus ataques, reduciendo el tiempo necesario para comprometer una cuenta de días a minutos.

Un gestor de contraseñas como Bitwarden o 1Password utiliza generadores criptográficamente seguros, basados en algoritmos como CSPRNG (Cryptographically Secure Pseudorandom Number Generator), que garantizan una aleatoriedad real. ChatGPT, en cambio, no fue diseñado para ese propósito.

La próxima vez que necesites una contraseña, evita pedírsela a una IA conversacional. Opta por herramientas especializadas que generen claves con entropía real y verdadera imprevisibilidad. Tu seguridad digital vale más que la comodidad de un chat.