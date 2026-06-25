Walmart remata el Xiaomi Poco X7 Pro de 512GB, cámara de 50 MP y carga en 40 minutos

Los amantes de la tecnología y quienes buscan renovar su smartphone cuentan con una oportunidad de ahorro. Walmart tiene en oferta el Xiaomi Poco X7 Pro 5G, uno de los teléfonos más completos de la marca.

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Xiaomi Poco X7 Pro precio

El dispositivo tiene un descuento de 3,543 pesos sobre su precio habitual.

El dispositivo, que originalmente costaba 9,732 pesos, ahora puede adquirirse por 6,189 pesos, lo que representa una reducción cercana al 36%.

Además del descuento, la tienda ofrece la posibilidad de pagarlo en hasta 18 mensualidades fijas de 601.71 pesos, facilitando su compra sin realizar un desembolso de contado. Puedes conseguir la oferta aquí.

Xiaomi Poco X7 Pro características

El POCO X7 Pro es un smartphone de gama media-alta que destaca por su relación calidad-precio. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67″ (1.5K, 120Hz), el potente procesador MediaTek Dimensity 8400-Ultra, cámara de 50 MP con OIS, certificación IP68 y batería de 6000 mAh con carga rápida de 90W.

Pantalla y Diseño

Tipo: AMOLED CrystalRes (Flow) de 12 bits, 68 mil millones de colors.

Tamaño y Resolución: 6.67 pulgadas con resolución 1.5K (2712 x 1220 píxeles).

Brillo: Hasta 3200 nits (pico máximo).

Tasa de refresco: 120 Hz.

Protección: Cristal Corning Gorilla Glass 7i.

Resistencia: Certificación IP68 contra polvo y agua.

Rendimiento y Almacenamiento

Procesador: MediaTek Dimensity 8400-Ultra (4 nm).

Memoria RAM: 8 GB o 12 GB (LPDDR5X).

Almacenamiento: 256 GB o 512 GB (UFS 4.0 de alta velocidad).

Cámaras

Trasera Principal: 50 MP (Sony IMX882) con estabilización óptica de imagen (OIS).

Trasera Ultra Gran Angular: 8 MP.

Frontal: 20 MP.

Batería y Carga

Capacidad: 6000 mAh.

Carga rápida: 90W HyperCharge (incluye cargador en caja).

Tiempo de carga: 100% en aproximadamente 42 minutos.

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