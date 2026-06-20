Hoy, 20 de junio, se conmemora a nivel internacional el Día Mundial de los Refugiados, una fecha que se conmemora desde el 2001 designada por las Naciones Unidas con el fin de rendir homenaje a las personas forzadas a abandonar sus hogares para escapar de conflictos, persecuciones o violaciones de derechos humanos.

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Reflexiones y frases para conmemorar el Día Mundial de los Refugiados

Históricamente, México ha sido un país que acepta a ciudadanos extranjeros para resguardarse, promoviendo la empatía y solidaridad. Para recordar esta fecha con respeto y valentía, te dejamos varias frases:

Reconocer nuestra humanidad compartida [nos ayuda a] tratar a los refugiados como seres humanos, como personas de dignidad inalienable. — — Adaptado de caritas.org

Nadie abandona su hogar a menos que éste sea la boca de un tiburón. — — Warsan Shire

Los refugiados son madres, padres, hermanas, hermanos, niños, con las mismas esperanzas y ambiciones que nosotros. — — Jorge Ramos.

Un refugiado es alguien que ha sobrevivido y que puede crear el futuro. — — Amela Koluder.

¿Qué más se festeja en esta fecha?

Asimismo, entre los acontecimientos históricos destacados, un día como hoy pero de 1811 muere fusilado Ignacio Aldama en Monclova, Coahuila, un caudillo insurgente que participó en la Independencia de México.

Asimismo, en 1820 fallece el Manuel Belgrano, uno de los principales fundadores de la Patria y creador de la bandera argentina.

Para eventos más actuales, en 1971 se emitió el primer programa del “Chavo del Ocho”.

El Día de la Bandera en Argentina se conmemora en honor al abogado, economista, periodista y militar, Manuel Belgrano, quién la izó por primera vez en el pabellón nacional argentino a orillas del río Paraná en 1812.

Asimismo se funda el Real Valladolid en 1928, un club de fútbol español constituido oficialmente como uno de los dos más importantes de la ciudad en aquella época.

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