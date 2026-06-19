Este viernes 19 de junio se celebra internacionalmente el Día de la Emancipación en Estados Unidos, conocido internacionalmente como “Juneteenth”; así como el Día Internacional para la eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, fechas que le recuerdan al mundo lo lejos que estamos de la libertad.

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Asimismo, en México es un día conmemorativo histórico marcado por el fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas, Querétaro en 1867. Este hecho marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano.

Acontecimientos históricos importantes

En 1865, las tropas federales de Estados Unidos llegaron al Galveston, Texas, para anunciar el fin de la esclavitud, por ello se conmemora la emancipación en dicho país.

Entre otros acontecimientos, un día como hoy pero del 1921, el poeta Ramón López Velarde, autor de “La suave patria”, fallece.

Asimismo, Carlos Monsiváis, célebre escritor y cronista, también comparte aniversario luctuoso, pues se despidió en la CDMX por una insuficiencia respiratoria derivada de una fibrosis pulmonar en el 2010.

Finalmente, este día también se conmemora a nivel mundial el Cáncer de Riñón (IKCC) para promover la detección temprana.

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