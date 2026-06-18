El 18 de junio se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible, el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio y el Día del Orgullo Autista. Asimismo, destacan efemérides históricas a nivel internacional y nacional. En adn Noticias, te contamos sobre cada una y te compartimos frases.

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¿Qué se conmemora el día de hoy?

El Día de la Gastronomía Sostenible fue instituido por las Naciones Unidas para reconocer la práctica como expresión cultural que promueve una cocina responsable con el consumo local y el cuidado al medio ambiente.

Por su parte, el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, fue designado por la ONU para promover el respetuo mutuo, la diversidad de los derechos humanos y contrarrestar la intolerancia, alguna de sus frases para conmemorar son:

Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente aprende a odiar, y si puede aprender a odiar, también se le puede enseñar a amar — Nelson Mandela

El odio no puede expulsar al odio; el amor sí — Martin Luther King Jr.

Finalmente, en el marco de promover el entendimiento, el Día del Orgullo Autista se instauró en el 2005 como una fecha para visibilizar y celebrar la neurodiversidad del espectro,

Para conmemorar a las personas, debemos promover la aceptación, empatía y neurodiversidad a través de la escucha directa, la adaptación de espacios a sus necesidades sensoriales y la educación del entorno sobre el significado del autismo.

¿Qué más se festeja en esta fecha?

Hoy 18 de junio también se conmemora el Día Mundial contra la Incineración de Residuos y el Día Internacional del Sushi. En el caso de la comida, te tenemos excelentes noticias, ¡habrá promociones y descuentos especiales!:

P.F. Chang’s: 2x1 en sushis participantes y solo de consumo dentro del restaurante

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Acontecimientos importantes en México hoy 18 de junio

En 1914, nace el escritor y poeta Efraín Huerta, autor de Absoluto amor y creador del concepto poético de los “poemínimos”.

La fundación del Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM en 1962.

La derrota de Napoleón Bonaparte en 1815 durante la Batalla de Waterloo.

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