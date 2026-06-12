¿Estás buscando renovar tu televisión? Walmart cuenta con una serie de ahorros y promociones bancarias con las que podrás adquirir equipos de última generación como la pantalla LG 55 pulgadas UHD AI UA7510 4K SMART TV 2025 55UA7510.

El descuento es de más de 4 mil pesos respecto a su precio original, lo que representa una gran oportunidad de compra.

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Pantalla LG 55 pulgadas precio

El televisor, que anteriormente tenía un costo de 11 mil 999 pesos, se encuentra disponible por 7 mil 336 pesos, lo que representa un ahorro de 4 mil 663 pesos, equivalente a cerca del 39% de descuento.

Además, Walmart cuenta con facilidades de pago de hasta 24 meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de 305.67 pesos.

En cuanto a la entrega, la cadena comercial indica que los clientes pueden optar por el servicio de pickup sin costo, con disponibilidad para recoger el producto al día siguiente en la sucursal SC Toreo. También existe la opción de envío por paquetería con entrega estimada para el día siguiente en diversas zonas de la Ciudad de México. Puedes comprarla aquí.

Pantalla LG 55 pulgadas características

La pantalla LG 55UA7510PSC es un Smart TV 4K de 55 pulgadas. Destaca por su procesador inteligente α7 AI 4K Gen8, compatibilidad con HDR10 Pro y sistema operativo webOS. Es ideal para streaming y videojuegos casuales, integrando tecnología de Inteligencia Artificial para mejorar imagen y sonido.

Tamaño: 55 pulgadas.

Resolución: 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles).

Tecnología de panel: LED (Direct LED).

Procesador: α7 AI Processor 4K Gen8 con escalador 4K (mejora la nitidez y profundidad).

Alto Rango Dinámico (HDR): HDR10 Pro y HLG para colores más vivos y mejor contraste.

Frecuencia de actualización: 60 Hz.

Puertos HDMI: 3 (con soporte eARC).

Puertos USB: 1 (versión 2.0).

Inalámbrico: Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0.

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